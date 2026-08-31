logo

BTC/USD

78205

ETH/USD

2439.9

USD/UAH

44.55

EUR/UAH

51.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин оказался перед катастрофическим выбором: эксперт удивил заявлением о резком изменении в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин оказался перед катастрофическим выбором: эксперт удивил заявлением о резком изменении в войне

Москва может оказаться перед выбором между возвращением к переговорам и последующим усилением давления, в то время как Украина остается ключевым элементом безопасности Европы.

31 августа 2026, 08:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Осенью дипломатическая активность вокруг русско-украинской войны может существенно усилиться. В то же время Москва, вероятно, будет продолжать совмещать переговорные сигналы с военным и политическим давлением, заявил политолог Валерий Клочок, комментируя последние международные события.

Путин оказался перед катастрофическим выбором: эксперт удивил заявлением о резком изменении в войне

Фото: портал "Комментарии"

Одним из важных эпизодов он назвал сообщение о непубличном визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. По версии эксперта, во время контактов могла подниматься тема возобновления переговорного процесса, в частности потенциальной встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Политолог считает трехсторонний формат возможным, поскольку без непосредственного привлечения лидеров США, Украины и России выйти на политические договоренности будет очень сложно. При этом Вашингтон, по его мнению, может попытаться поставить Кремль перед выбором: движение к переговорам или дальнейшее усиление давления.

"Если предложение с ультиматумом не прислушается к предложению завершать войну, атаки по России будут продолжаться и рано или поздно вы все равно выйдете на переговорный процесс. Вопрос времени", — отметил Клочок.

Важным фактором политолог называет и позицию Европы. Анализируя заявления президента Финляндии Александра Стубба, Клочок обратил внимание на тезис о том, что поддержка Украины фактически превратилась в инвестицию в безопасность самого Европейского континента.  

"Украина является лучшей гарантией нашей безопасности в отношении России, то есть европейской. Поддержка Украины является инвестицией в безопасность Европы", – передал политолог содержание позиции Стубба.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что здоровье президента США Дональда Трампа снова оказалось в центре внимания из-за сообщения о возможном увеличении его веса. Как пишет Bored Panda, медицинские эксперты обратили внимание, что американский лидер приблизился к показателю индекса массы тела, соответствующего порогу ожирения. Специалисты отмечают, что избыточный вес может повышать риск развития ряда заболеваний, особенно в старшем возрасте.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fPuVHBenP10&t=2s
Теги:

Новости

Все новости