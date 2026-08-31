Путин оказался перед катастрофическим выбором: эксперт удивил заявлением о резком изменении в войне

Осенью дипломатическая активность вокруг русско-украинской войны может существенно усилиться. В то же время Москва, вероятно, будет продолжать совмещать переговорные сигналы с военным и политическим давлением, заявил политолог Валерий Клочок, комментируя последние международные события.

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Одним из важных эпизодов он назвал сообщение о непубличном визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. По версии эксперта, во время контактов могла подниматься тема возобновления переговорного процесса, в частности потенциальной встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Политолог считает трехсторонний формат возможным, поскольку без непосредственного привлечения лидеров США, Украины и России выйти на политические договоренности будет очень сложно. При этом Вашингтон, по его мнению, может попытаться поставить Кремль перед выбором: движение к переговорам или дальнейшее усиление давления.

"Если предложение с ультиматумом не прислушается к предложению завершать войну, атаки по России будут продолжаться и рано или поздно вы все равно выйдете на переговорный процесс. Вопрос времени", — отметил Клочок.

Важным фактором политолог называет и позицию Европы. Анализируя заявления президента Финляндии Александра Стубба, Клочок обратил внимание на тезис о том, что поддержка Украины фактически превратилась в инвестицию в безопасность самого Европейского континента.

"Украина является лучшей гарантией нашей безопасности в отношении России, то есть европейской. Поддержка Украины является инвестицией в безопасность Европы", – передал политолог содержание позиции Стубба.

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