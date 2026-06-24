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Путін оголосив про прорив до Костянтинівки: у США відреагували на слова Кремля

Російські війська проникають у місто малими групами, проте не здатні закріпитися та зазнають значних втрат

24 червня 2026, 08:02
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Кравцев Сергей

Заяви Кремля про швидке захоплення Костянтинівки на Донеччині не відповідають реальній ситуації на полі бою. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши останні повідомлення з фронту.

Путін оголосив про прорив до Костянтинівки: у США відреагували на слова Кремля

Бої за Костянтинівку. Фото: з відкритих джерел

Напередодні Володимир Путін заявив, що російська армія нібито успішно просувається в усіх напрямках і вже практично досягла Костянтинівки. Російське Міноборони також активно розповсюджує повідомлення про просування своїх підрозділів у місті.

Однак дані, зібрані ISW, свідчать про значно складнішу для Росії ситуацію. За інформацією українських військових, російські підрозділи справді намагаються проникати до міста невеликими штурмовими групами, але такі дії не дають змоги встановити повноцінний контроль над територією.

Заступник командира 19-го армійського корпусу ЗСУ Юрій Мадяр повідомив, що українські підрозділи продовжують зачищати позиції противника на південних околицях Костянтинівки та готують нові контратаки у центральній частині міста. За його словами, російські війська зазнають тяжких втрат, які багаторазово перевищують українські.

Додаткові проблеми російських підрозділів створює логістика. Навіть російські військові блогери визнають проблеми із постачанням та необхідність доставляти частину вантажів за допомогою безпілотників.

У ISW вважають, що Кремль паралельно веде масштабну інформаційну кампанію навколо Костянтинівки. Її мета – створити враження неминучого падіння міста та деморалізувати українське суспільство. Для цього використовуються перебільшені звіти про просування військ та навіть матеріали, створені за допомогою штучного інтелекту.

Експерти наголошують, що ситуація для українських захисників залишається складною, проте говорити про швидке захоплення Костянтинівки чи оточення українського гарнізону поки що немає підстав.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-23-2026/
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