Путин объявил о прорыве к Константиновке: в США отреагировали на слова Кремля

Заявления Кремля о скором захвате Константиновки в Донецкой области не соответствуют реальной ситуации на поле боя. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав последние сообщения с фронта.

Бои за Константиновку. Фото: из открытых источников

Накануне Владимир Путин заявил, что российская армия якобы успешно продвигается по всем направлениям и уже практически достигла Константиновки. Российское Минобороны также активно распространяет сообщения о продвижении своих подразделений в городе.

Однако данные, собранные ISW, свидетельствуют о значительно более сложной для России ситуации. По информации украинских военных, российские подразделения действительно пытаются проникать в город небольшими штурмовыми группами, но такие действия не позволяют установить полноценный контроль над территорией.

Заместитель командира 19-го армейского корпуса ВСУ Юрий Мадяр сообщил, что украинские подразделения продолжают зачищать позиции противника на южных окраинах Константиновки и готовят новые контратаки в центральной части города. По его словам, российские войска несут тяжелые потери, которые многократно превышают украинские.

Дополнительные трудности для российских подразделений создает логистика. Даже российские военные блогеры признают проблемы со снабжением и необходимость доставлять часть грузов с помощью беспилотников.

В ISW считают, что Кремль параллельно ведет масштабную информационную кампанию вокруг Константиновки. Ее цель — создать впечатление неизбежного падения города и деморализовать украинское общество. Для этого используются преувеличенные отчеты о продвижении войск и даже материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Эксперты подчеркивают, что ситуация для украинских защитников остается сложной, однако говорить о скором захвате Константиновки или окружении украинского гарнизона пока нет оснований.

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