Путін нещадно атакував Печенізьку дамбу: озвучено страшну загрозу для України

Удари Росії по дамбі Печенізького водосховища на Харківщині, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, мали на меті завдати шкоди як цивільному населенню, так і українським підрозділам. В етері "Суспільного" він пояснив, що точні наслідки обстрілу можна буде оцінити лише після отримання повної інформації про рівень руйнувань та характер пошкоджень гідроспоруди.

Фото: з відкритих джерел

Тимочко підкреслив, що руйнування дамби здатне серйозно вплинути на логістичні можливості регіону. Причому найбільше це вдарить по цивільній інфраструктурі: значні площі можуть опинитися підтопленими, а в зимовий період це неминуче спричинить масштабне промерзання територій. За його словами, подібні умови ускладнять пересування транспорту та людей, створять труднощі у забезпеченні населених пунктів.

Водночас військовий зауважив, що якщо російські сили планують наступальні дії у цьому районі, така атака зіграє проти них самих — надмірне зволоження ґрунтів істотно сповільнить будь-яке маневрування техніки. Тимочко наголосив, що об'єм води Печенізького водосховища не є критичним і не може викликати масштабної техногенної катастрофи, однак локальні негативні наслідки все ж можливі.

Коментуючи дії противника, він зазначив, що в ударах по дамбі немає жодної "унікальної стратегії". За його словами, це типовий для російських сил підхід — завдати максимальної шкоди там, де вони мають можливість дістати ціль. Тож атака по греблі, як підкреслив Тимочко, є черговим проявом тактики Росії, спрямованої на створення хаосу та тиску на Україну.

