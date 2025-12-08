logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін нещадно атакував Печенізьку дамбу: озвучено страшну загрозу для України
Путін нещадно атакував Печенізьку дамбу: озвучено страшну загрозу для України

Пошкодження дамби може ускладнити логістику насамперед для цивільних, адже значні площі підтопляться, а взимку це призведе до їх замерзання

8 грудня 2025, 13:15
Удари Росії по дамбі Печенізького водосховища на Харківщині, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, мали на меті завдати шкоди як цивільному населенню, так і українським підрозділам. В етері "Суспільного" він пояснив, що точні наслідки обстрілу можна буде оцінити лише після отримання повної інформації про рівень руйнувань та характер пошкоджень гідроспоруди.

Путін нещадно атакував Печенізьку дамбу: озвучено страшну загрозу для України

Тимочко підкреслив, що руйнування дамби здатне серйозно вплинути на логістичні можливості регіону. Причому найбільше це вдарить по цивільній інфраструктурі: значні площі можуть опинитися підтопленими, а в зимовий період це неминуче спричинить масштабне промерзання територій. За його словами, подібні умови ускладнять пересування транспорту та людей, створять труднощі у забезпеченні населених пунктів.

Водночас військовий зауважив, що якщо російські сили планують наступальні дії у цьому районі, така атака зіграє проти них самих — надмірне зволоження ґрунтів істотно сповільнить будь-яке маневрування техніки. Тимочко наголосив, що об'єм води Печенізького водосховища не є критичним і не може викликати масштабної техногенної катастрофи, однак локальні негативні наслідки все ж можливі.

Коментуючи дії противника, він зазначив, що в ударах по дамбі немає жодної "унікальної стратегії". За його словами, це типовий для російських сил підхід — завдати максимальної шкоди там, де вони мають можливість дістати ціль. Тож атака по греблі, як підкреслив Тимочко, є черговим проявом тактики Росії, спрямованої на створення хаосу та тиску на Україну.

