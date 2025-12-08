logo

Путин беспощадно атаковал Печенежскую дамбу: озвучена страшная угроза для Украины

Повреждение дамбы может осложнить логистику в первую очередь для гражданских, ведь значительные площади подтопятся, а зимой это приведет к их замерзанию.

8 декабря 2025, 13:15
Удары России по дамбе Печенежского водохранилища на Харьковщине, по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка, имели целью нанести ущерб как гражданскому населению, так и украинским подразделениям. В эфире "Общественного" он пояснил, что точные последствия обстрела можно будет оценить только после получения полной информации об уровне разрушений и характере повреждений гидросооружения.

Путин беспощадно атаковал Печенежскую дамбу: озвучена страшная угроза для Украины

Фото: из открытых источников

Тимочко подчеркнул, что разрушение дамбы способно серьезно повлиять на логистические возможности региона. Причем больше всего это ударит по гражданской инфраструктуре: значительные площади могут оказаться подтопленными, а в зимний период это неизбежно повлечет за собой масштабное промерзание территорий. По его словам, подобные условия усложнят передвижение транспорта и людей, создадут затруднения в обеспечении населенных пунктов.

В то же время, военный заметил, что если российские силы планируют наступательные действия в этом районе, такая атака сыграет против них самих — чрезмерное увлажнение почв существенно замедлит любое маневрирование техники. Тимочко подчеркнул, что объем воды Печенежского водохранилища не является критическим и не может вызвать масштабную техногенную катастрофу, однако локальные негативные последствия все же возможны.

Комментируя действия противника, он отметил, что в ударах по дамбе нет никакой "уникальной стратегии". По его словам, это типичный для российских сил подход — нанести максимальный ущерб там, где они имеют возможность достать цель. Так что атака по дамбе, как подчеркнул Тимочко, является очередным проявлением тактики России, направленной на создание хаоса и давления на Украину.

