Путин беспощадно атаковал Печенежскую дамбу: озвучена страшная угроза для Украины

Удары России по дамбе Печенежского водохранилища на Харьковщине, по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка, имели целью нанести ущерб как гражданскому населению, так и украинским подразделениям. В эфире "Общественного" он пояснил, что точные последствия обстрела можно будет оценить только после получения полной информации об уровне разрушений и характере повреждений гидросооружения.

Фото: из открытых источников

Тимочко подчеркнул, что разрушение дамбы способно серьезно повлиять на логистические возможности региона. Причем больше всего это ударит по гражданской инфраструктуре: значительные площади могут оказаться подтопленными, а в зимний период это неизбежно повлечет за собой масштабное промерзание территорий. По его словам, подобные условия усложнят передвижение транспорта и людей, создадут затруднения в обеспечении населенных пунктов.

В то же время, военный заметил, что если российские силы планируют наступательные действия в этом районе, такая атака сыграет против них самих — чрезмерное увлажнение почв существенно замедлит любое маневрирование техники. Тимочко подчеркнул, что объем воды Печенежского водохранилища не является критическим и не может вызвать масштабную техногенную катастрофу, однако локальные негативные последствия все же возможны.

Комментируя действия противника, он отметил, что в ударах по дамбе нет никакой "уникальной стратегии". По его словам, это типичный для российских сил подход — нанести максимальный ущерб там, где они имеют возможность достать цель. Так что атака по дамбе, как подчеркнул Тимочко, является очередным проявлением тактики России, направленной на создание хаоса и давления на Украину.

