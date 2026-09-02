Путін нервує через українське небо: у ЦПД пояснили, чого насправді злякався Кремль

Звинувачення Володимира Путіна на адресу України у нібито "державному тероризмі" через плани створити ризики для російської авіації є спробою Кремля перекласти відповідальність за власні злочини на жертву агресії. Так заявили в українському Центрі протидії дезінформації.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Раніше російський президент, коментуючи заяви Києва щодо можливого закриття повітряного простору для цивільної авіації РФ, назвав їх "заявкою на державний тероризм" і вкотре виступив із погрозами.

У ЦПД наголошують: подібна риторика є типовим прикладом так званої дзеркальної пропаганди. Кремль намагається звинуватити опонента в діях, які сама Росія системно застосовує проти України.

У Центрі нагадали, що саме РФ розпочала повномасштабну війну та регулярно завдає ударів по українських містах і цивільній інфраструктурі. На цьому тлі спроби російського керівництва виставити себе стороною, яка нібито стала жертвою терору, в ЦПД називають цинічними.

"Дзеркальна" схема дозволяє російській пропаганді розмивати саме поняття тероризму: Кремль змінює ролі агресора і жертви, намагаючись перенести увагу з власних дій на відповідь України.

Втім, у Центрі протидії дезінформації звернули увагу ще на один важливий момент. Різка реакція Москви може свідчити про те, що російське керівництво серйозно сприймає можливість удару по звичному для РФ відчуттю безпеки.

У ЦПД вважають, що погрози Путіна фактично демонструють занепокоєння Кремля ефективними діями України вже не лише на фронті, а й у глибокому тилу Росії.

Там зазначили: коли російська влада стикається з ризиками на власній території, її традиційною відповіддю стає агресивна риторика. Саме тому нинішні заяви Путіна в Україні розцінюють не як доказ слабкості Києва, а як сигнал про те, що Москва змушена реагувати на нові для себе виклики.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Лавров та Рубіо знову на зв'язку: у МЗС РФ зробили важливу заяву про Україну.



