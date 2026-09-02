Путин нервничает из-за украинского неба: в ЦПД объяснили, чего на самом деле испугался Кремль

Обвинение Владимира Путина в адрес Украины в якобы "государственном терроризме" из-за планов создать риски для российской авиации является попыткой Кремля переложить ответственность за собственные преступления на жертву агрессии. Так заявили в украинском Центре противодействия дезинформации.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Ранее российский президент, комментируя заявления Киева о возможном закрытии воздушного пространства для гражданской авиации РФ, назвал их "заявкой на государственный терроризм" и в очередной раз выступил с угрозами.

В ЦПД отмечают: подобная риторика является типичным примером так называемой зеркальной пропаганды. Кремль пытается обвинить оппонента в действиях, которые сама Россия системно применяет против Украины.

В Центре напомнили, что именно РФ начала полномасштабную войну и регулярно наносит удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре. На этом фоне попытки российского руководства выставить себя якобы ставшей жертвой террора стороной в ЦПИ называют циничными.

"Зеркальная" схема позволяет российской пропаганде размывать само понятие терроризма: Кремль меняет роли агрессора и жертвы, пытаясь перенести внимание из собственных ответных действий Украины.

Впрочем, в Центре противодействия дезинформации обратили внимание на еще один важный момент. Резкая реакция Москвы может свидетельствовать о том, что российское руководство всерьез воспринимает возможность удара по привычному для РФ ощущению безопасности.

В ЦПИ считают, что угрозы Путина фактически демонстрируют беспокойство Кремля эффективными действиями Украины уже не только на фронте, но и в глубоком тылу России.

Там отметили: когда российские власти сталкиваются с рисками на собственной территории, ее традиционным ответом становится агрессивная риторика. Именно поэтому нынешние заявления Путина в Украине расценивают не как доказательство слабости Киева, а сигнал о том, что Москва вынуждена реагировать на новые для себя вызовы.

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