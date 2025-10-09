Путін не зможе цьому протистояити: названо рішення, яке вмить призведе до паралічу РФ

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що в разі отримання Україною кількох сотень крилатих ракет Tomahawk, удари по об'єктах енергетичної інфраструктури Росії могли б фактично паралізувати її енергосистему.

Фото: з відкритих джерел

"Так, за допомогою Tomahawk ми могли б поховати російську енергетику. Ми змогли б створити умови кризи, і криза б поховала російську енергетику", – зазначив Жданов.

За його словами, якби президент США Дональд Трамп ухвалив рішення передати Україні ці далекобійні ракети, Росія не змогла б цьому ефективно протистояти.

"Свого часу вона кричала про неприпустимість передачі Україні ATACMS, але проковтнула це. Проковтнула б і Tomahawk. Насилу і з великою політичною істерикою, але проковтнула б", – підкреслив експерт.

Він також додав, що зараз Україна лише чекає на цю можливість.

"Поки що ми з вами живемо манною небесною – чекаємо, коли ж нам дадуть Tomahawk, і якщо дадуть, то скільки", – сказав Жданов.

Раніше, 26 вересня, видання The Telegraph повідомило, що під час зустрічі з Дональдом Трампом, президент України Володимир Зеленський звернувся з проханням надати ракети Tomahawk. Згодом український лідер підтвердив сам факт перемовин щодо високоточної зброї великої дальності:

"Минулого разу в нас був дуже продуктивний діалог [з Дональдом Трампом]. Ми говорили про систему озброєння великого радіусу дальності. Ми побачимо", – прокоментував Зеленський.

Як вже писали "Коментарі", російські війська активізували бойові дії на Донбасі не через погодні умови, а, ймовірно, через тиск згори та нові жорсткі строки. Таку думку висловив у прямому ефірі телеканалу "Еспресо" ветеран війни та майор запасу Національної гвардії України Олексій Гетьман.