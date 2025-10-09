logo

Путин не сможет этому противостоять: названо решение, которое мгновенно приведет к параличу РФ
Путин не сможет этому противостоять: названо решение, которое мгновенно приведет к параличу РФ

При наличии нескольких сотен Tomahawk Россия окажется без света.

9 октября 2025, 13:20
Автор:
Клименко Елена

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что в случае получения Украиной нескольких сотен крылатых ракет Tomahawk удары по объектам энергетической инфраструктуры России могли бы фактически парализовать ее энергосистему.

"Да, с помощью Tomahawk мы могли бы похоронить российскую энергетику. Мы смогли бы создать условия кризиса, и кризис похоронил бы российскую энергетику", – отметил Жданов.

По его словам, если бы президент США Дональд Трамп принял решение передать Украине эти дальнобойные ракеты, Россия не смогла бы эффективно противостоять этому.

"В свое время она кричала о недопустимости передачи Украине ATACMS, но проглотила это. Проглотила бы и Tomahawk. С трудом и с большой политической истерикой, но проглотила бы", — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что сейчас Украина только ждет этой возможности.

"Пока мы с вами живем манной небесной – ждем, когда же нам дадут Tomahawk, и если дадут, то сколько", – сказал Жданов.

Ранее, 26 сентября, издание The Telegraph сообщило, что во время встречи с Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой предоставить ракеты Tomahawk. Впоследствии украинский лидер подтвердил сам факт переговоров о высокоточном оружии большой дальности:

"В прошлый раз у нас был очень продуктивный диалог [с Дональдом Трампом]. Мы говорили о системе вооружения большого радиуса дальности. Мы увидим", – прокомментировал Зеленский.

Как уже писали "Комментарии", российские войска активизировали боевые действия на Донбассе не из-за погодных условий, а, вероятно, из-за давления сверху и новых жестких сроков. Такое мнение в прямом эфире телеканала "Эспрессо" высказал ветеран войны и майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман.



