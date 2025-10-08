Путін не приховує своїх слабких місць: стало відомо, як назавжди позбавити диктатора можливості воювати

Колишній директор ЦРУ стверджує, що нині існує унікальна можливість остаточно знищити військову економіку Росії. Для цього потрібно якомога швидше реалізувати низку необхідних заходів.

Фото: з відкритих джерел

Петреус вказує, що ключова стратегія має полягати в тому, щоб блокувати надходження коштів до оборонного сектору РФ. Зокрема, він наголошує на важливості впровадження санкцій проти країн та компаній, які продовжують купувати російську нафту та газ — саме ця торгівля забезпечує суттєве фінансування військових витрат Кремля. Припинення або суттєве обмеження цих поставок суттєво ослабить економічну базу для війни.

Також Петреус підкреслює, що потрібно діяти комплексно: не лише заборонити імпорт енергоресурсів із Росії, а й перекрити шляхи обходу санкцій. Це означає жорсткий контроль фінансових операцій, трафіку, логістики та партнерств, які можуть надавати Росії можливість обходити обмеження. Важливим є не допустити "лазівок", через які Кремль міг би виводити прибутки в обхід санкцій.

За словами ексочільника ЦРУ, час є критичним чинником: якщо діяти швидко й рішуче, економіка Росії — особливо оборонний сектор — може бути підірвана настільки, що подальша війна виявиться надто затратною та неефективною для Москви. Але якщо дати агресору час на адаптацію або пошук нових фінансових каналів, то ефективність таких заходів зменшиться

Водночас Петреус попереджає, що це має супроводжуватися міжнародною координацією — санкції повинні бути однаковими та непохитними в усіх провідних державах, щоб не виникло дисбалансу, який Кремль може використати. Також потрібно готовність до поступок на рівні дипломатії: щоб країни, залежні від російських енергоносіїв, отримали альтернативні джерела або компенсації, щоб уникнути колапсу своєї економіки.

Як вже писали "Коментарі", у найближчі місяці країна-окупант Росія намагатиметься домогтися помітного просування на фронті та активізує ракетні й безпілотні удари. Загалом напруженість на міжнародній арені зросте, а Кремль під керівництвом Володимира Путіна й надалі використовуватиме демонстративні жести у відношенні Дональда Трампа та намагатиметься залякувати Захід.