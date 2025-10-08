Путин не скрывает своих слабых мест: стало известно, как навсегда лишить диктатора возможности воевать

Бывший директор ЦРУ утверждает, что существует уникальная возможность окончательно уничтожить военную экономику России. Для этого нужно как можно скорее реализовать ряд необходимых мер.

Фото: из открытых источников

Петреус указывает, что ключевая стратегия должна состоять в том, чтобы блокировать поступление средств в оборонный сектор РФ. В частности, он отмечает важность внедрения санкций против стран и компаний, которые продолжают покупать российскую нефть и газ — именно эта торговля обеспечивает существенное финансирование военных расходов Кремля. Прекращение или существенное ограничение поставок существенно ослабит экономическую базу для войны.

Также Петреус подчеркивает, что следует действовать комплексно: не только запретить импорт энергоресурсов из России, но и перекрыть пути обхода санкций. Это означает жесткий контроль финансовых операций, трафика, логистики и партнерств, которые могут предоставлять России возможность обходить ограничения. Важно не допустить "лазейок", из-за которых Кремль мог бы выводить доходы в обход санкций.

По словам эксчельника ЦРУ, время является критическим фактором: если действовать быстро и решительно, экономика России — особенно оборонительный сектор — может быть подорвана настолько, что последующая война окажется слишком затратной и неэффективной для Москвы. Но если дать агрессору время на адаптацию или поиск новых финансовых каналов, то эффективность таких мер уменьшится.

В то же время Петреус предупреждает, что это должно сопровождаться международной координацией — санкции должны быть одинаковыми и непоколебимыми во всех ведущих государствах, чтобы не возник дисбаланс, который может использовать Кремль. Также требуется готовность к уступкам на уровне дипломатии: чтобы страны, зависимые от российских энергоносителей, получили альтернативные источники или компенсации во избежание коллапса своей экономики.

Как уже писали "Комментарии", в ближайшие месяцы страна-оккупант Россия попытается добиться заметного продвижения на фронте и активизирует ракетные и беспилотные удары. В целом напряженность на международной арене возрастет, а Кремль под руководством Владимира Путина будет и дальше использовать демонстративные жесты в отношении Дональда Трампа и попытаться запугать Запад.