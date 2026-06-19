Путін не очікував такого приниження: розкрито несподіваний ефект масованого удару по Москві

Українські сили безпеки та оборони змогли виявити недоліки в системі протиповітряної оборони Російської Федерації, що, на думку народного депутата від фракції "Слуга народу" та члена парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Федора Веніславського, може зробити удари по Москві та Московській області більш регулярними. Про це він розповів 18 червня в інтерв’ю "Апостроф TV".

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Депутат зазначив, що українські безпілотники демонструють здатність проходити одразу кілька ешелонів російської системи ППО. За його словами, навіть багаторівневі оборонні рубежі не стають надійною перешкодою для таких засобів ураження.

Окремо він звернув увагу на атаку по Московському нафтопереробному заводу в ніч на 18 червня. Веніславський підкреслив, що цей об’єкт розташований безпосередньо в межах столиці РФ, а не в передмісті, що додатково демонструє вразливість критичної інфраструктури.

"Два останніх дні продемонстрували, що російська система протиповітряної оборони не здатна забезпечити захист і прикриття таких стратегічних об'єктів, яким на даний момент у Росії з точки зору логіки їх режиму є саме нафтопереробні заводи", – наголосив Веніславський.

Він також зауважив, що сучасна російська система ППО значною мірою базується на модернізованих радянських розробках, які створювалися для протидії зовсім іншим загрозам — швидкісним літакам та крилатим ракетам. Водночас, як підкреслив депутат, безпілотні літальні апарати виявилися значно складнішими цілями для виявлення та перехоплення.

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