Украинские силы безопасности и обороны смогли выявить недостатки в системе противовоздушной обороны Российской Федерации, что, по мнению народного депутата от фракции "Слуга народа" и члена парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Федора Вениславского, может сделать удары по Москве и Московской области более регулярными. Об этом он рассказал 18 июня в интервью "Апостроф TV".

Фото: из открытых источников

Депутат отметил, что украинские беспилотники демонстрируют способность проходить сразу несколько эшелонов российской системы ПВО. По его словам, даже многоуровневые оборонные рубежи не становятся надежным препятствием для таких средств поражения.

Отдельно он обратил внимание на атаку по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в ночь на 18 июня. Вениславский подчеркнул, что этот объект расположен непосредственно в пределах столицы РФ, а не в пригороде, что дополнительно демонстрирует уязвимость критической инфраструктуры.

"Два последних дня продемонстрировали, что российская система противовоздушной обороны не способна обеспечить защиту и прикрытие таких стратегических объектов, которым на данный момент у России с точки зрения логики их режима являются именно нефтеперерабатывающие заводы", — подчеркнул Вениславский.

Он также отметил, что современная российская система ПВО в значительной степени базируется на модернизированных советских разработках, которые создавались для противодействия совершенно другим угрозам — скоростным самолетам и крылатым ракетам. В то же время, как подчеркнул депутат, беспилотные летательные аппараты оказались более сложными целями для обнаружения и перехвата.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Польши Кароль Навроцкий выразил обеспокоенность возможными последствиями вступления Украины в Европейский Союз для польского сельского хозяйства. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на аграрном форуме AgroLiga 2025, где обсуждались перспективы развития фермерства и вызовы, стоящие перед производителями в условиях изменений на европейском рынке.