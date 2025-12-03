Путін не на жарт боїться: розкрито шокуючий задум Кремля із "зоною безпеки"

Російський диктатор Володимир Путін знову заговорив про створення "зони безпеки" вздовж північного кордону України. За словами генерала армії та колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа, ці заяви свідчать про побоювання Кремля перед можливим розвитком ситуації на фронті. Він підкреслив, що Путін не просто так вдається до цих загроз, але також продовжує використовувати ситуацію для власного піару.

Володимир Путін. Фото: УНІАН

Маломуж пояснив, що російський генштаб, очолюваний Валерієм Герасимовим, доповів Путіну про ймовірність того, що Україна може розгорнути війська на ділянках, де лінія фронту є менш стабільною. Це схоже на стратегію, яку українські сили застосували під час Курської операції, коли прориви через кордон призвели до значних втрат серед російських військ.

"Росіяни побоюються такого сценарію, тому й намагаються створити додаткові зони контролю", — пояснив Маломуж.

Він додав, що ці заяви Путіна також мають елемент пропаганди: йдеться про піар, де він намагається створити враження, що готовий до різних сценаріїв. Генерал зазначив, що російський правитель, по суті, намагається дезорієнтувати українську сторону, заявляючи про відсутність перспектив для можливих рейдів через кордон, як це було з Курською операцією.

Путін під час зустрічі з військовим командуванням заявив, що планує створити "зону безпеки" в прикордонних районах трьох українських областей — Харківської, Сумської та Чернігівської. Це має бути частиною плану з контролю над стратегічно важливими територіями на півночі України. Проте, попри всі ці заяви, російський диктатор продовжує погрожувати Європі новими етапами війни, переконуючи, що російські удари "хірургічно точні" і що Росія, мовляв, не веде "повномасштабну війну" проти України.

