Путин не на шутку боится: раскрыт шокирующий замысел Кремля с "зоной безопасности"

Российский диктатор Владимир Путин снова заговорил о создании "зоны безопасности" вдоль северной границы Украины. По словам генерала армии и бывшего главы Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, эти заявления свидетельствуют об опасениях Кремля перед возможным развитием ситуации на фронте. Он подчеркнул, что Путин не просто так прибегает к этим угрозам, но также продолжает использовать ситуацию для собственного пиара.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Маломуж объяснил, что российский генштаб, возглавляемый Валерием Герасимовым, доложил Путину о вероятности того, что Украина может развернуть войска на участках, где линия фронта менее стабильна. Это сродни стратегии, которую украинские силы применили во время Курской операции, когда прорывы через границу привели к значительным потерям среди российских войск.

"Россияне опасаются такого сценария, потому и пытаются создать дополнительные зоны контроля", — пояснил Маломуж.

Он добавил, что эти заявления Путина также имеют элемент пропаганды: речь идет о пиаре, где он пытается создать впечатление, что готов к разным сценариям. Генерал отметил, что российский правитель по сути пытается дезориентировать украинскую сторону, заявляя об отсутствии перспектив для возможных рейдов через границу, как это было с Курской операцией.

Путин во время встречи с военным командованием заявил, что планирует создать "зону безопасности" в приграничных районах трех украинских областей – Харьковской, Сумской и Черниговской. Это должно быть частью плана контроля над стратегически важными территориями на севере Украины. Однако, несмотря на эти заявления, российский диктатор продолжает угрожать Европе новыми этапами войны, убеждая, что российские удары "хирургически точны" и что Россия, мол, не ведет "полномасштабную войну" против Украины.

