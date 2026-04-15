logo_ukra

BTC/USD

73764

ETH/USD

2316.78

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Путін не може дати цьому раду: розкрито сенсаційний ефект останніх дій ЗСУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін не може дати цьому раду: розкрито сенсаційний ефект останніх дій ЗСУ

Знищення російських систем ППО створює умови для активнішої роботи української авіації безпосередньо на лінії фронту

15 квітня 2026, 10:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Систематичне ураження російських засобів протиповітряної оборони на прифронтових напрямках призвело до появи значних "вікон" у повітряному захисті РФ. За словами військового оглядача Дениса Поповича, саме ці прогалини дозволяють українським безпілотникам ефективно проникати вглиб російської території та завдавати ударів по стратегічних об’єктах.

Путін не може дати цьому раду: розкрито сенсаційний ефект останніх дій ЗСУ

Фото: з відкритих джерел

В ефірі Radio NV експерт пояснив, що внаслідок регулярних так званих "мідлстрайків" українські сили знищували зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та пускові установки на відстані до 300 кілометрів. Це змушувало російське командування перекидати залишки ППО з глибини території РФ для латання утворених прогалин у прикритті.

У результаті, як зазначає Попович, утворилися великі "повітряні коридори", якими українські дрони можуть долати значні відстані, зокрема до таких напрямків, як Казань або райони біля Каспійського моря. Ці маршрути фактично залишаються недостатньо захищеними через дефіцит систем ППО.

Крім того, знищення російських засобів протиповітряної оборони на лінії фронту підвищує ефективність української авіації. Вона отримує більше свободи дій для застосування керованих авіабомб, крилатих ракет та інших засобів ураження, оскільки оборонні рубежі противника стають менш щільними.

Попович також звернув увагу на своєрідний "ланцюговий ефект". Ослаблення ППО дозволяє українським дронам атакувати підприємства військово-промислового комплексу РФ, що, у свою чергу, погіршує забезпечення самих систем ППО боєприпасами. 

За його словами, є свідчення того, що деякі російські зенітні комплекси перебувають на чергуванні з мінімальним запасом ракет — іноді лише з однією-трьома одиницями боєкомплекту. Після їх використання вони фактично втрачають здатність реагувати на нові повітряні загрози.

Унаслідок цього безпілотники продовжують безперешкодно досягати глибоких районів Росії, включно з такими містами, як Казань, Твер та території поблизу Каспійського регіону.

Як вже писали "Коментарі, у ніч на 15 квітня російська Бєлгородська область опинилася під атакою безпілотників. У регіоні місцеві жителі повідомляли про серію вибухів та подальші пожежі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини