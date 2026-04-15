Путин не может справиться с этим: раскрыт сенсационный эффект последних действий ВСУ

Систематическое поражение российских средств противовоздушной обороны на прифронтовых направлениях привело к появлению значительных "окон" в воздушной защите РФ. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, именно эти пробелы позволяют украинским беспилотникам эффективно проникать вглубь российской территории и наносить удары по стратегическим объектам.

Фото: из открытых источников

В эфире Radio NV эксперт пояснил, что в результате регулярных так называемых "мидлстрайков" украинские силы уничтожали зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции и пусковые установки на расстоянии до 300 километров. Это вынуждало российское командование перебрасывать остатки ПВО из глубины территории РФ для латания образовавшихся пробелов в прикрытии.

В результате, как отмечает Попович, образовались большие "воздушные коридоры", по которым украинские дроны могут преодолевать значительные расстояния, в частности, к таким направлениям, как Казань или районы у Каспийского моря. Эти маршруты фактически остаются недостаточно защищенными из-за дефицита систем ПВО.

Кроме того, уничтожение российских средств противовоздушной обороны на линии фронта повышает эффективность украинской авиации. Она получает больше свободы действий по применению управляемых авиабомб, крылатых ракет и других средств поражения, поскольку оборонительные рубежи противника становятся менее плотными.

Попович также обратил внимание на своеобразный "цепной эффект". Ослабление ПВО позволяет украинским дронам атаковать предприятия военно-промышленного комплекса РФ, что, в свою очередь, ухудшает обеспечение самих систем ПВО боеприпасами.

По его словам, есть свидетельство того, что некоторые российские зенитные комплексы находятся на дежурстве с минимальным запасом ракет — иногда только с одной-тремя единицами боекомплекта. После их использования они фактически теряют способность реагировать на новые воздушные угрозы.

В результате беспилотники продолжают беспрепятственно достигать глубоких районов России, включая такие города, как Казань, Тверь и территории вблизи Каспийского региона.

Как уже писали "Комментарии, в ночь на 15 апреля российская Белгородская область оказалась под атакой беспилотников. В регионе местные жители сообщали о серии взрывов и последующих пожарах.