Кравцев Сергей
Спочатку було очевидним, що "мирний план" писав не Трамп, не Рубіо і навіть не Віткофф, а якісь росіяни. Швидше за все, Кирило Дмитрієв намагався втілити у ньому основні мрії Путіна. Надто вже багато в цьому плані російської бюрократичної лексики, незграбно перекладеної англійською, плюс там містяться вимоги, нескінченно далекі від американських уявлень про предмет – на кшталт створення в Україні механізму захисту прав УПЦ МП. Про це розповів журналіст, блогер та політичний оглядач Іван Яковіна.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Журналіст зазначає, що після публікації "Блумберг" усім стає зрозуміло, що американці взагалі жодного стосунку не мали до складання плану з 28 пунктів – цей документ писав сам Ушаков на пару з Дмитрієвим. Витік його в пресу організували вони ж. Власне, тому Пєсков, Путін та інша кремлівська публіка так доброзичливо про план відгукувалися від початку – це їхнє дітище.
На його думку, якщо Путін просто візьме і відмовиться підписувати документ, який Трамп вважає російським, то цілком американська політика щодо РФ може стати значно жорсткішою. З записів телефонних розмов також випливає, що Стів Уіткофф працює скоріше на Кремль, ніж на Білий дім. Він цілком очевидно виконує функції російського агента, а чи не американського дипломата. Він, наприклад, пояснював росіянам, як їм треба накидати Трампу локшину на вуха, щоб він їм точно повірив.
