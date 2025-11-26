Путін не має іншого варіанту, окрім як підписати мирний договір: що змінили останні 24 години

Спочатку було очевидним, що "мирний план" писав не Трамп, не Рубіо і навіть не Віткофф, а якісь росіяни. Швидше за все, Кирило Дмитрієв намагався втілити у ньому основні мрії Путіна. Надто вже багато в цьому плані російської бюрократичної лексики, незграбно перекладеної англійською, плюс там містяться вимоги, нескінченно далекі від американських уявлень про предмет – на кшталт створення в Україні механізму захисту прав УПЦ МП. Про це розповів журналіст, блогер та політичний оглядач Іван Яковіна.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Журналіст зазначає, що після публікації "Блумберг" усім стає зрозуміло, що американці взагалі жодного стосунку не мали до складання плану з 28 пунктів – цей документ писав сам Ушаков на пару з Дмитрієвим. Витік його в пресу організували вони ж. Власне, тому Пєсков, Путін та інша кремлівська публіка так доброзичливо про план відгукувалися від початку – це їхнє дітище.

"Також цікаво, що Кремль дуже побоювався, що американці цей план оголосять узгодженим, а потім докрутять і доллють туди чогось неприйнятного для РФ: Москві було б супер складно відкидатися від підписання паперу, який спочатку в Кремлі й писали. Власне, саме ці страхи Ушакова, Дмитрієва та Путіна втілюються в реальність – після переговорів США-Україна план був модифікований у неприємний для РФ бік. Але його основний масив – це все одно російський витвір, тому Трамп вже всьому світу каже, що світ незабаром буде укладений", – зазначив Іван Яковіна.

На його думку, якщо Путін просто візьме і відмовиться підписувати документ, який Трамп вважає російським, то цілком американська політика щодо РФ може стати значно жорсткішою. З записів телефонних розмов також випливає, що Стів Уіткофф працює скоріше на Кремль, ніж на Білий дім. Він цілком очевидно виконує функції російського агента, а чи не американського дипломата. Він, наприклад, пояснював росіянам, як їм треба накидати Трампу локшину на вуха, щоб він їм точно повірив.

"Те, що телефон Ушакова дослухається – це саме собою великий скандал. Я нагадаю, що при Обамі в штат Ушакова влаштувався працювати Олег Смоленков – молодий дипломат, який подає великі надії, який, як потім з'ясувалося, був ультра-цінним агентом ЦРУ. Смоленков кілька років відправляв до Ленглі всі зовнішньополітичні документи прямо зі столу Путіна. Тобто зараз Ушаков уже вдруге допустив найпотужніший прокол у сфері захисту інформації. Путін на безпеці схиблений, за таке може і на ковбасу свого помічника пустити", – зазначив Яковіна.

