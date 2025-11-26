У Путина нет другого варианта, кроме как подписать мирный договор: что изменили последние 24 часа

Изначально было очевидно, что "мирный план" писал не Трамп, не Рубио и даже не Уиткофф, а какие-то россияне. Скорее всего, Кирилл Дмитриев пытался воплотить в нем основные мечты Путина. Слишком уж много в этом плане русской бюрократической лексики, неуклюже переведенной на английский, плюс там содержатся требования, бесконечно далекие от американских представлений о предмете – типа создания в Украине механизма защиты прав УПЦ МП. Об этом рассказал журналист, блогер и политический обозреватель Иван Яковина.

Журналист отмечает, после публикации "Блумберг" всем становится ясно, что американцы вообще никакого отношения не имели к составлению плана из 28 пунктов – этот документ писал сам Ушаков на пару с Дмитриевым. Утечку его в прессу организовали они же. Собственно, поэтому Песков, Путин и прочая кремлевская публика так благожелательно о плане отзывались с самого начала – это их детище.

"Также любопытно, что Кремль очень опасался, что американцы этот план объявят согласованным, а потом докрутят и дольют туда чего-то неприемлемого для РФ: Москве было бы супер сложно отбрехаться от подписания бумаги, которую изначально в Кремле и писали. Собственно, именно эти страхи Ушакова, Дмитриева и Путина воплощаются в реальность – после переговоров США-Украина план явно был модифицирован в неприятную для РФ сторону. Но его основной массив – это все равно российское творение, поэтому Трамп уже всему миру говорит, что мир скоро будет заключен", – отметил Иван Яковина.

По его мнению, если Путин просто возьмет и откажется подписывать документ, который Трамп считает российским, то вполне американская политика в отношении РФ может стать куда более жесткой. Из записей телефонных разговоров также следует, что Стив Уиткофф работает скорее на Кремль, чем на Белый дом. Он совершенно очевидно выполняет функции российского агента, а не американского дипломата. Он, например, объяснял россиянам, как им нужно набрасывать Трампу лапшу на уши, чтобы он им точно поверил.

"То, что телефон Ушакова прислушивается – это само по себе большой скандал. Я напомню, что при Обаме в штат Ушакова устроился работать Олег Смоленков – подающий большие надежды молодой дипломат, который, как потом выяснилось, был ультра-ценным агентом ЦРУ. Смоленков несколько лет отправлял в Лэнгли все внешнеполитические документы прямо со стола Путина. То есть сейчас Ушаков уже во второй раз допустил мощнейший прокол в сфере защиты информации. Путин на безопасности помешан, за такое может и на колбасу своего помощника пустить", – отметил Яковина.

