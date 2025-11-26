У Путина нет другого варианта, кроме как подписать мирный договор: что изменили последние 24 часа

Рубрики
Изначально было очевидно, что "мирный план" писал не Трамп, не Рубио и даже не Уиткофф, а какие-то россияне. Скорее всего, Кирилл Дмитриев пытался воплотить в нем основные мечты Путина. Слишком уж много в этом плане русской бюрократической лексики, неуклюже переведенной на английский, плюс там содержатся требования, бесконечно далекие от американских представлений о предмете – типа создания в Украине механизма защиты прав УПЦ МП. Об этом рассказал журналист, блогер и политический обозреватель Иван Яковина.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Журналист отмечает, после публикации "Блумберг" всем становится ясно, что американцы вообще никакого отношения не имели к составлению плана из 28 пунктов – этот документ писал сам Ушаков на пару с Дмитриевым. Утечку его в прессу организовали они же. Собственно, поэтому Песков, Путин и прочая кремлевская публика так благожелательно о плане отзывались с самого начала – это их детище.
По его мнению, если Путин просто возьмет и откажется подписывать документ, который Трамп считает российским, то вполне американская политика в отношении РФ может стать куда более жесткой. Из записей телефонных разговоров также следует, что Стив Уиткофф работает скорее на Кремль, чем на Белый дом. Он совершенно очевидно выполняет функции российского агента, а не американского дипломата. Он, например, объяснял россиянам, как им нужно набрасывать Трампу лапшу на уши, чтобы он им точно поверил.
