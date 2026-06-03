«Путін не ідіот»: Бродський зробив несподівану заяву про війну та втрачені території

Український політик та бізнесмен Михайло Бродський заявив, що вважає російського диктатора Володимира Путіна терористом та міжнародним злочинцем, проте застеріг від недооцінки російського лідера. На його думку, незважаючи на величезні втрати Росії та міжнародну ізоляцію, Кремлю вдалося досягти одного зі своїх ключових результатів у війні проти України. Про це Бродський розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Коментуючи особу глави Кремля, Бродський наголосив, що Путін несе відповідальність за повномасштабне вторгнення та численні військові злочини, проте помилкою було б вважати його некомпетентним чи нездатним прораховувати свої дії.

За словами бізнесмена, факт того, що Росія спромоглася встановити контроль приблизно над п'ятою частиною території України, свідчить про те, що противник залишається небезпечним і розважливим гравцем. Саме тому, вважає Бродський, українському суспільству необхідно тверезо оцінювати ситуацію та уникати крайнощів у сприйнятті того, що відбувається.

Він зазначив, що війна триває вже багато років і її наслідки будуть відчуватись ще довгий час. При цьому політик виступив за пошук шляхів завершення конфлікту дипломатичними засобами, наголосивши, що будь-які переговори мають враховувати національні інтереси України.

У ході бесіди Бродський також порушив питання майбутнього тимчасово окупованих територій. Він висловив думку, що деякі довоєнні уявлення українського суспільства про можливість швидкого повернення всіх територій потребують переосмислення з урахуванням реальної військово-політичної ситуації.

При цьому сам політик підкреслив, що його позиція ґрунтується на прагматичній оцінці того, що відбувається, а не на симпатіях до Кремля.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін втрачає головний аргумент: чому Москва панічно боїться перемир'я.



