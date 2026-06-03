«Путин не идиот»: Бродский сделал неожиданное заявление о войне и потерянных территориях

Украинский политик и бизнесмен Михаил Бродский заявил, что считает российского диктатора Владимира Путина террористом и международным преступником, однако предостерег от недооценки российского лидера. По его мнению, несмотря на огромные потери России и международную изоляцию, Кремлю удалось добиться одного из своих ключевых результатов в войне против Украины. Об этом Бродский рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Комментируя личность главы Кремля, Бродский подчеркнул, что Путин несет ответственность за полномасштабное вторжение и многочисленные военные преступления, однако ошибкой было бы считать его некомпетентным или неспособным просчитывать свои действия.

По словам бизнесмена, факт того, что Россия смогла установить контроль примерно над пятой частью территории Украины, свидетельствует о том, что противник остается опасным и расчетливым игроком. Именно поэтому, считает Бродский, украинскому обществу необходимо трезво оценивать ситуацию и избегать крайностей в восприятии происходящего.

Он отметил, что война продолжается уже много лет и ее последствия будут ощущаться еще долгое время. При этом политик выступил за поиск путей завершения конфликта дипломатическими средствами, подчеркнув, что любые переговоры должны учитывать национальные интересы Украины.

В ходе беседы Бродский также затронул вопрос будущего временно оккупированных территорий. Он высказал мнение, что некоторые довоенные представления украинского общества о возможности быстрого возвращения всех территорий нуждаются в переосмыслении с учетом реальной военно-политической ситуации.

При этом сам политик подчеркнул, что его позиция основывается на прагматичной оценке происходящего, а не на симпатиях к Кремлю.

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