Путін не буде чекати кінця війни: розвідка дізналася про таємні плани РФ щодо Донеччини

Росія планує до 2031 року шукати стратегічні та рідкісні метали на тимчасово окупованій території Донецької області

15 січня 2026, 14:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія у 2026 році має намір розпочати масштабну програму геологорозвідувальних робіт на тимчасово окупованій території Донецької області. Проєкт розрахований до 2031 року і передбачає системні дослідження надр з перспективою подальшого промислового освоєння. Про це повідомила пресслужба Служби зовнішньої розвідки України.

Путін не буде чекати кінця війни: розвідка дізналася про таємні плани РФ щодо Донеччини

Надра Донецької області. Фото: із відкритих джерел

За даними СЗР, мова йде не про поодинокі виїзди геологів, а про довгострокову програму, розбиту на кілька етапів. Основний акцент планується зробити на пошук і уточнення запасів сировини, затребуваної в сучасній економіці, зокрема стратегічних і рідкісних металів.

Базою для нових досліджень мають стати радянські геологічні матеріали. У пострадянський період активна розвідка в регіоні фактично не проводилася, тож окупаційна адміністрація планує оновити дані, уточнити параметри родовищ і оцінити їхню інвестиційну привабливість. Фінансування робіт декларується за рахунок державного бюджету РФ, що свідчить про стратегічний характер проєкту, адже геологорозвідка потребує значних коштів і не дає швидкої фінансової віддачі.

У розвідці зазначають, що інтерес Москви до українських надр посилився на тлі кризових явищ у традиційних для Росії галузях. Зокрема, нафтова промисловість РФ стикається зі зростанням собівартості видобутку, санкційним тиском, обмеженим доступом до технологій та проблемами з експортом.

У цих умовах тимчасово окуповані території України розглядаються Кремлем як ресурсна база для підтримки воєнної економіки та латання бюджетних дефіцитів. У СЗР наголошують, що фактично йдеться про системне й незаконне використання українських природних багатств, яке суперечить нормам міжнародного права і має ознаки ресурсного пограбування окупованих територій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нафтові мільйони тануть: розвідка розкрила нові факти кризи в Росії та Білорусі.




Джерело: https://szru.gov.ua/news-media/news/rf-planuie-ekspluatatsiyu-nadr-donechchyny
