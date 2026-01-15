logo

Путин не будет ждать конца войны: разведка узнала о тайных планах РФ по Донетчине
НОВОСТИ

Путин не будет ждать конца войны: разведка узнала о тайных планах РФ по Донетчине

Россия планирует к 2031 году искать стратегические и редкие металлы на временно оккупированной территории Донецкой области

15 января 2026, 14:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия в 2026 году намерена приступить к масштабной программе геологоразведочных работ на временно оккупированной территории Донецкой области. Проект рассчитан до 2031 г. и предусматривает системные исследования недр с перспективой дальнейшего промышленного освоения. Об этом сообщила пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

Путин не будет ждать конца войны: разведка узнала о тайных планах РФ по Донетчине

Недра Донецкой области. Фото: из открытых источников

По данным СВР, речь идет не об единичных выездах геологов, а о долгосрочной программе, разбитой на несколько этапов. Основной акцент планируется сделать на поиск и уточнение запасов сырья, востребованного в современной экономике, в том числе стратегических и редких металлов.

Базой новых исследований должны стать советские геологические материалы. В постсоветский период активная разведка в регионе фактически не проводилась, так что оккупационная администрация планирует обновить данные, уточнить параметры месторождений и оценить их инвестиционную привлекательность. Финансирование работ декларируется за счет государственного бюджета РФ, что свидетельствует о стратегическом характере проекта, ведь геологоразведка нуждается в значительных средствах и не дает быстрой финансовой отдачи.

В разведке отмечают, что интерес Москвы к украинским недрам усилился на фоне кризисных явлений в традиционных для России отраслях. В частности, нефтяная промышленность РФ сталкивается с ростом себестоимости добычи, санкционным давлением, ограниченным доступом к технологиям и проблемами с экспортом.

В этих условиях временно оккупированные территории Украины рассматриваются Кремлем как ресурсная база для поддержки военной экономики и латания бюджетных дефицитов. В СВР отмечают, что фактически речь идет о системном и незаконном использовании украинских природных богатств, противоречащих нормам международного права и имеющих признаки ресурсного ограбления оккупированных территорий.

Читайте на портале "Комментарии" — нефтяные миллионы тают: разведка раскрыла новые факты кризиса в России и Беларуси.




Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/rf-planuie-ekspluatatsiyu-nadr-donechchyny
