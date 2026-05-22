logo_ukra

BTC/USD

77146

ETH/USD

2126.15

USD/UAH

44.26

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін наказав готувати удар у відповідь після обстрілу коледжу у Старобільську
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін наказав готувати удар у відповідь після обстрілу коледжу у Старобільську

Реакція Кремля на обстріл гуртожитку: Путін вимагає від Міноборони РФ план дій та закликав ЗСУ до непокори

22 травня 2026, 17:43
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російський диктатор Володимир Путін назвав обстріл коледжу та гуртожитку в окупованому Старобільську терористичним актом. Очільник Кремля офіційно доручив Міністерству оборони РФ розробити та надати варіанти військової відповіді на цей інцидент.

Путін наказав готувати удар у відповідь після обстрілу коледжу у Старобільську

Володимир Путін

"Удар по коледжу не був випадковим: 16 безпілотників трьома хвилями атакували одне й те саме місце", — заявив Путін під час виступу. За останніми даними, які озвучив лідер країни-агресорки, внаслідок масштабної повітряної атаки кількість жертв зросла до шести осіб.

Російський президент традиційно використав подію для дискредитації української влади перед власним населенням.

"Удар по Старобільську підтверджує терористичний і неонацистський характер київського режиму, — стверджує Путін, додавши: — Атака ЗСУ по гуртожитку показала, з ким Росія має справу".

Голова Кремля також спробував запевнити, що Україна зазнає значних поразок на полі бою, попри постійну підтримку з боку міжнародних партнерів.

"Ситуація на фронті для ЗСУ перетворюється зі складної на катастрофічну, — переконує Путін, — їм не допомагає ні західна допомога, ні насильницька мобілізація". Він цинічно додав, що іноземні фінансові ресурси розкрадаються, а мобілізаційні заходи в Україні нібито нагадують "відлов на вулицях людей, немов собак".

Наприкінці своєї промови російський диктатор звернувся безпосередньо до українських захисників із закликом саботувати рішення командування.

"Путін також закликав військовослужбовців ЗСУ, — передають російські медіа, — не виконувати злочинних наказів нелегітимної хунти, яка розікрала країну".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Російська Федерація ініціювала проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН через нічний обстріл міста Старобільськ, що в Луганській області.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини