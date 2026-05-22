Российский диктатор Владимир Путин назвал обстрел колледжа и общежития в оккупированном Старобельском террористическим актом. Глава Кремля официально поручил Министерству обороны РФ разработать и предоставить варианты военного ответа на этот инцидент.

"Удар по колледжу не был случайным: 16 беспилотников тремя волнами атаковали одно и то же место", — заявил Путин во время выступления. По последним данным, озвученным лидером страны-агрессорки, в результате масштабной воздушной атаки количество жертв возросло до шести человек.

Российский президент традиционно использовал событие для дискредитации украинских властей перед собственным населением.

"Удар по Старобельску подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, — утверждает Путин, добавив: — Атака ВСУ по общежитию показала, с кем Россия имеет дело".

Председатель Кремля также попытался заверить, что Украина терпит значительные поражения на поле боя, несмотря на постоянную поддержку со стороны международных партнеров.

"Ситуация на фронте для ВСУ превращается из сложной в катастрофическую, – убеждает Путин, – им не помогает ни западная помощь, ни насильственная мобилизация". Он цинично добавил, что иностранные финансовые ресурсы разворовываются, а мобилизационные мероприятия в Украине якобы напоминают "отлов на улицах людей, словно собак".

В конце своей речи российский диктатор обратился к украинским защитникам с призывом саботировать решение командования.

"Путин также призвал военнослужащих ВСУ, — передают российские медиа, — не выполнять преступные приказы разворовавшей страну нелегитимной хунты".

Российская Федерация инициировала проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за ночного обстрела города Старобельск в Луганской области.