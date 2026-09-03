Путін надіслав Заходу жорсткий сигнал: чи є надія на швидкий мир

Нові заяви Володимира Путіна практично не залишають простору для оптимізму щодо швидкого завершення війни Росії проти України. Такого висновку приходить CNN, аналізуючи виступ російського диктатора на саміті ШОС у Бішкеку.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Особливу увагу видання звернуло на незвичайну аналогію Путіна з косатками та білими ведмедями. Пояснюючи раніше сказані ним слова, російський лідер заявив, що використав їх як спонтанне порівняння з протистоянням Росії та Заходу.

Сенс послання виявився значно жорсткішим за саму зоологічну аналогію. Путін заявив, що, якщо хтось намагається "потягнути" Росію вниз по умовному харчовому ланцюгу і знищити його, той повинен чекати удару у відповідь.

CNN вважає, що ця риторика адресована одразу двом аудиторіям – російській та міжнародній. Видання робить висновок, що Путін має намір продовжувати тиск на Україну незалежно від ситуації на фронті та економічних наслідків війни.

Російський лідер також різко відреагував на слова Володимира Зеленського щодо загрози російському повітряному простору. Путін назвав подібні заяви закликом до "державного тероризму" та заявив, що з терористами переговорів не ведуть.

Одночасно Путін позначив кращих для Москви представників адміністрації Дональда Трампа. Серед них він назвав Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера, підкресливши їхню близькість до американського президента.

У Києві такий вибір може спричинити стурбованість. Обидва представники Трампа не відвідували Україну після призначення на свої нинішні ролі, а їх можливе залучення до переговорів викликає питання про майбутнє потенційної угоди.

На цьому тлі CNN зазначає: незважаючи на розмови про дипломатію та можливу мирну угоду, риторика Путіна залишається жорсткою. Аналогія з "харчовим ланцюгом" лише посилює враження, що Москва поки що не збирається відмовлятися від конфронтаційної стратегії.

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