Путин послал Западу жесткий сигнал: есть ли надежда на скорый мир

Новые заявления Владимира Путина практически не оставляют пространства для оптимизма относительно скорого завершения войны России против Украины. К такому выводу приходит CNN, анализируя выступление российского диктатора на саммите ШОС в Бишкеке.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Особое внимание издание обратило на необычную аналогию Путина с косатками и белыми медведями. Объясняя ранее сказанные им слова, российский лидер заявил, что использовал их как спонтанное сравнение с противостоянием России и Запада.

Смысл послания оказался значительно жестче самой зоологической аналогии. Путин заявил, что, если кто-то пытается "утащить" Россию вниз по условной пищевой цепи и уничтожить ее, тот должен ожидать ответного удара.

CNN считает, что эта риторика адресована сразу двум аудиториям – российской и международной. Издание приходит к выводу, что Путин намерен продолжать давление на Украину независимо от ситуации на фронте и экономических последствий войны.

Российский лидер также резко отреагировал на слова Владимира Зеленского об угрозе российскому воздушному пространству. Путин назвал подобные заявления призывом к "государственному терроризму" и заявил, что с террористами переговоров не ведут.

Одновременно Путин обозначил предпочтительных для Москвы представителей администрации Дональда Трампа. Среди них он назвал Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, подчеркнув их близость к американскому президенту.

В Киеве такой выбор может вызвать обеспокоенность. Оба представителя Трампа не посещали Украину после назначения на свои нынешние роли, а их возможная вовлеченность в переговоры вызывает вопросы о будущем потенциальной сделки.

На этом фоне CNN отмечает: несмотря на разговоры о дипломатии и возможном мирном соглашении, риторика Путина остается жесткой. Аналогия с "пищевой цепью" лишь усиливает впечатление, что Москва пока не собирается отказываться от конфронтационной стратегии.

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