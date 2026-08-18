Путін на межі остаточного провалу свого головного плану в Україні: розкрито страшні наслідки

Росія може намагатися максимально просунутися на Донбасі до завершення 2026 року, щоб підійти до можливих переговорів із сильнішою позицією. Про такий сценарій пише The New York Times, посилаючись на інформацію про нібито поставлене російському війську завдання щодо захоплення Донбасу. Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що головний сенс такого дедлайну може полягати саме у спробі Кремля змінити баланс перед дипломатичними контактами.

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За його словами, російська влада вже неодноразово встановлювала для армії терміни досягнення певних цілей, однак далеко не всі вони були виконані.

"Таких дедлайнів уже було багато, і жоден не був реалізований. Я більше дивлюся на те, що до кінця року Росія, можливо, хотіла б вийти на максимально сприятливі для себе умови, а потім уже використовувати цей результат у перемовинах як інструмент тиску на Україну", – пояснив Мусієнко.

Таким чином, Москва може прагнути не стільки поставити крапку у війні до певної дати, скільки покращити свої позиції на фронті напередодні можливих переговорів. У разі успіху Кремль отримає можливість наполягати на своїх вимогах із позиції, яку вважатиме вигіднішою.

Водночас експерт не виключає, що за відсутності очікуваного результату Росія продовжить наступ і після завершення року. Тоді може йтися про нові наступальні кампанії взимку або навесні.

"Якщо поставленої мети не буде досягнуто, Росія, найімовірніше, продовжить наступальні дії. Але при цьому її втрати залишаються дуже значними, і Україна також продовжуватиме виснажувати російські сили", – наголосив військовий експерт.

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