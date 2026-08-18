Путин на грани окончательного провала своего главного плана в Украине: раскрыты страшные последствия

Россия может пытаться максимально продвинуться на Донбассе до завершения 2026 года, чтобы подойти к возможным переговорам с более сильной позицией. О таком сценарии пишет The New York Times, ссылаясь на информацию о якобы поставленной российской армии задаче по захвату Донбасса. Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что главный смысл такого дедлайна может быть именно в попытке Кремля изменить баланс перед дипломатическими контактами.

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По его словам, российские власти уже неоднократно устанавливали для армии сроки достижения определенных целей, однако далеко не все они были выполнены.

"Таких дедлайнов уже было много, и ни один не был реализован. Я больше смотрю на то, что до конца года Россия, возможно, хотела бы выйти на максимально благоприятные для себя условия, а затем использовать этот результат в переговорах как инструмент давления на Украину", — пояснил Мусиенко.

Таким образом, Москва может стремиться не столько поставить точку в войне до определенной даты, сколько улучшить свои позиции на фронте в преддверии возможных переговоров. В случае успеха Кремль получит возможность настаивать на своих требованиях с позиции, которую сочтет более выгодной.

В то же время эксперт не исключает, что в отсутствие ожидаемого результата Россия продолжит наступление и после завершения года. Тогда речь может идти о новых наступательных кампаниях зимой или весной.

"Если поставленная цель не будет достигнута, Россия, вероятнее всего, продолжит наступательные действия. Но при этом ее потери остаются очень значительными, и Украина также будет продолжать истощать российские силы", — подчеркнул военный эксперт.

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