Путін на колінах принизився перед Сі: стало відомо про страшне фіаско диктатора у Китаї

Російський диктатор Володимир Путін здійснив офіційний візит до Китаю, під час якого його зустріч із лідером КНР привернула значну увагу через візуальні деталі та поведінкові нюанси. На оприлюднених кадрах, як зазначається, можна помітити різницю в манері триматися обох політиків, що дало підстави для різних інтерпретацій їхніх взаємин.

Фото: з відкритих джерел

Історик, політик і дипломат Роман Безсмертний звернув увагу на те, що фізична та поведінкова контрастність між Путіним і Сі Цзіньпіном є очевидною. За його словами, протоколісти припустилися помилки, дозволивши знімати зустріч з надто близької відстані, через що Путін виглядав у кадрі значно менш упевнено.

"Путін там виглядає так, ніби дивиться на свого господаря", — підкреслив він, описуючи загальне враження від візуального ряду.

Окремо Безсмертний наголосив на поведінці російського лідера під час перемовин. Він зазначив, що жести Путіна виглядали демонстративними і спрямованими на підкреслення прихильності до китайського керівника.

"Подивіться на його жести. Не кажу вже про жестикуляцію рук. Чітко видно, що Путін перебуває в ролі прохача. Російський "цар" завжди намагається домінувати в діалозі. А тут він вишикувався як школяр. А Сі розслаблено стоїть. Путін демонструє другосортність", — зазначив дипломат.

Показовою, на думку експерта, була й поведінка Сі Цзіньпіна під час спільного виступу перед пресою. Він ніби свідомо зберігав дистанцію, особливо коли говорив Путін.

"Сі Цзіньпін весь час якось тухнув в цей момент. Це показує, що він починає сторонитися Путіна, наче заразного. Звісно, Сі продовжує говорити про Путіна як про союзника та партнера, але відчувається, що хоче тримати дистанцію від нього", — вважає Безсмертний.

Портал "Коментарі" вже писав, що останнім часом Володимир Путін публічно озвучує тезу про те, що війна нібито наближається до свого завершення. Водночас, за даними іноземних розвідок, навколо нього посилюються побоювання щодо можливої загрози його життю, зокрема ймовірності замаху.