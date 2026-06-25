Путін на фоні провалу на фронті піде на крайній крок: озвучено гучний прогноз змін у війні

Останні міжнародні події свідчать про збереження сильної підтримки України з боку західних союзників. Водночас після саміту країн G7 дедалі більше експертів звертають увагу на зміну підходу американської адміністрації до війни, що, на їхню думку, викликає занепокоєння у Кремлі, який раніше розраховував на більш вигідну для себе позицію Вашингтона.

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На цьому тлі активізувалися дискусії щодо можливих подальших кроків Росії, зокрема про ймовірність застосування ядерної зброї. Однак керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович переконаний, що такий сценарій залишається малоймовірним. Експерт зазначив, що російське керівництво і надалі використовуватиме ядерну риторику як інструмент політичного тиску та психологічного впливу на міжнародну спільноту. Водночас, на його думку, подібні погрози вже втратили свою ефективність.

"Ні, вони й надалі згадуватимуть про ядерну зброю, але я переконаний, що вони її не застосують. Вони будуть лякати, але Путін уже знецінив сам принцип своїх погроз. Коли ти 35 разів кажеш, що можеш щось зробити, але не робиш, усі перестають у це вірити", — наголосив Ігор Рейтерович.

За словами політолога, Кремль навряд чи перейде до більш радикальних дій, а продовжить діяти у межах вже звичної тактики ведення війни. Він вважає, що найбільшою реальною загрозою залишаються спроби Росії нарощувати інтенсивність бойових дій, масованих ракетних ударів і атак безпілотниками настільки, наскільки це дозволятимуть її військові та економічні ресурси.

На думку експерта, саме така стратегія залишатиметься основним інструментом тиску Москви, тоді як ядерний шантаж дедалі більше втрачає свою дієвість на міжнародній арені.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Білорусь продовжує розбудовувати військову інфраструктуру поблизу українського кордону під впливом Росії. За його словами, йдеться про будівництво нових військових доріг, баз для зберігання озброєння та пально-мастильних матеріалів, які можуть використовуватися для забезпечення російських військових операцій.