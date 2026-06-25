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Путин на фоне провала на фронте пойдет на крайний шаг: озвучен громкий прогноз перемен в войне

Аналитик считает, что Кремль и дальше будет использовать ядерные угрозы как инструмент давления на международное сообщество.

25 июня 2026, 19:00
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Клименко Елена

Последние международные события говорят о сохранении сильной поддержки Украины со стороны западных союзников. В то же время после саммита стран G7 все больше экспертов обращают внимание на изменение подхода американской администрации к войне, что, по их мнению, вызывает беспокойство в Кремле, ранее рассчитывавшее на более выгодную для себя позицию Вашингтона.

Путин на фоне провала на фронте пойдет на крайний шаг: озвучен громкий прогноз перемен в войне

Фото: из открытых источников

На этом фоне активизировались дискуссии о возможных дальнейших шагах России, в частности, о вероятности применения ядерного оружия. Однако руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович убежден, что такой сценарий остается маловероятным. Эксперт отметил, что российское руководство и в дальнейшем будет использовать ядерную риторику как инструмент политического давления и психологического влияния на международное сообщество. В то же время, по его мнению, подобные угрозы потеряли свою эффективность.

"Нет, они и дальше будут вспоминать о ядерном оружии, но я убежден, что они его не применят. Они будут пугать, но Путин уже обесценил сам принцип своих угроз. Когда ты 35 раз говоришь, что можешь что-то сделать, но не делаешь, все перестают в это верить", — подчеркнул Игорь.

По словам политолога, Кремль вряд ли перейдет к более радикальным действиям, а продолжит действовать в уже привычной тактике ведения войны. Он считает, что самой реальной угрозой остаются попытки России наращивать интенсивность боевых действий, массированных ракетных ударов и атак беспилотниками настолько, насколько это позволят ее военные и экономические ресурсы.

По мнению эксперта, именно такая стратегия будет оставаться основным инструментом давления Москвы, в то время как ядерный шантаж все больше теряет свою действенность на международной арене.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь продолжает строить военную инфраструктуру вблизи украинской границы под влиянием России. По его словам, речь идет о строительстве новых военных дорог, баз для хранения вооружения и горюче-смазочных материалов, которые могут использоваться для обеспечения российских военных операций.



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