logo_ukra

BTC/USD

120135

ETH/USD

4497.22

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін на це і розраховував: як Росія почала підривати європейську підтримку України
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін на це і розраховував: як Росія почала підривати європейську підтримку України

The Economist розповів про зв'язок між війною в Україні та провокаціями в Європі

3 жовтня 2025, 07:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На тлі зростаючих російських провокацій у Європі члени НАТО посилюють оборону. Після інциденту з літаками РФ в Естонії польські десантники висадилися на Готланд – шведський острів у Балтійському морі. Як передає портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання The Economist.

Путін на це і розраховував: як Росія почала підривати європейську підтримку України

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

Журналісти звертають увагу, що Швеція переносить на острів наземні засоби протиповітряної оборони та підвищує боєздатність своїх повітряних сил. У свою чергу Великобританія, Франція, Німеччина та Швеція відправили обладнання для боротьби з дронами до Данії, де останніми днями було помічено невідомі БПЛА. До того ж ЄС прискорив розробку так званої "стіни дронів".

Автори публікації вважають, що це може бути саме тим, що хотів російський диктатор Володимир Путін. Колишній російський дипломат Борис Бондарєв, який пішов у відставку на знак протесту проти вторгнення в Україну, каже, що Путін може сподіватися, що це частково відверне увагу НАТО від підтримки України.

"Чим більше європейці відчуватимуть загрозу для себе, тим більше ресурсів їм знадобиться для власного переозброєння, і тим менше ресурсів буде доступно для України. У результаті військовий потенціал Києва ослабне, і українцям все складніше підтримуватиме свою оборону", — пояснив він.

Водночас міністр оборони Румунії Лівіу-Іонут Мостеану припускає, що Москва може вдаватися до таких методів залякування, оскільки її настання в Україні не дали результатів. Тому РФ шукає "нові способи діяти, бо не можуть зробити навіть одного кроку вперед в Україні".

Автори матеріалу зазначають, зараз провокації Росії, здається, спрямовані саме проти країн, які найбільше допомагають Україні. Наприклад, Данія буде першою країною НАТО, де вироблятиметься українська зброя. Аеропорт Жешув у Польщі давно є головним хабом для доставки військової допомоги в Україну.

Читайте також на порталі "Коментарі" — переговори про постачання від США Україні заморожені зброї: яка причина.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.economist.com/briefing/2025/10/02/why-russias-micro-aggressions-against-europe-are-proliferating
Теги:

Новини

Всі новини