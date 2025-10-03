Путін на це і розраховував: як Росія почала підривати європейську підтримку України

На тлі зростаючих російських провокацій у Європі члени НАТО посилюють оборону. Після інциденту з літаками РФ в Естонії польські десантники висадилися на Готланд – шведський острів у Балтійському морі. Як передає портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання The Economist.

Журналісти звертають увагу, що Швеція переносить на острів наземні засоби протиповітряної оборони та підвищує боєздатність своїх повітряних сил. У свою чергу Великобританія, Франція, Німеччина та Швеція відправили обладнання для боротьби з дронами до Данії, де останніми днями було помічено невідомі БПЛА. До того ж ЄС прискорив розробку так званої "стіни дронів".

Автори публікації вважають, що це може бути саме тим, що хотів російський диктатор Володимир Путін. Колишній російський дипломат Борис Бондарєв, який пішов у відставку на знак протесту проти вторгнення в Україну, каже, що Путін може сподіватися, що це частково відверне увагу НАТО від підтримки України.

"Чим більше європейці відчуватимуть загрозу для себе, тим більше ресурсів їм знадобиться для власного переозброєння, і тим менше ресурсів буде доступно для України. У результаті військовий потенціал Києва ослабне, і українцям все складніше підтримуватиме свою оборону", — пояснив він.

Водночас міністр оборони Румунії Лівіу-Іонут Мостеану припускає, що Москва може вдаватися до таких методів залякування, оскільки її настання в Україні не дали результатів. Тому РФ шукає "нові способи діяти, бо не можуть зробити навіть одного кроку вперед в Україні".

Автори матеріалу зазначають, зараз провокації Росії, здається, спрямовані саме проти країн, які найбільше допомагають Україні. Наприклад, Данія буде першою країною НАТО, де вироблятиметься українська зброя. Аеропорт Жешув у Польщі давно є головним хабом для доставки військової допомоги в Україну.

