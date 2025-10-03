Путин на это и рассчитывал: как Россия начала подрывать европейскую поддержку Украины

На фоне растущих российских провокаций в Европе члены НАТО усиливают оборону. После инцидента с самолетами РФ в Эстонии польские десантники высадились на Готланд – шведский остров в Балтийском море. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Economist".

Журналисты обращают внимание, что Швеция переносит на остров наземные средства противовоздушной обороны и повышает боеготовность своих воздушных сил. В свою очередь, Великобритания, Франция, Германия и Швеция отправили оборудование для борьбы с дронами в Данию, где в последние дни были замечены неизвестные БПЛА. К тому же, ЕС ускорил разработку так называемой "стены дронов".

Авторы публикации считают, что это может быть именно тем, чего хотел российский диктатор Владимир Путин. Бывший российский дипломат Борис Бондарев, который ушел в отставку в знак протеста против вторжения в Украину, говорит, что Путин может надеяться, что это частично отвлечет внимание НАТО от поддержки Украины.

"Чем больше европейцы будут чувствовать угрозу для себя, тем больше ресурсов им понадобится для собственного перевооружения, и тем меньше ресурсов будет доступно для Украины. В результате военный потенциал Киева ослабнет, и украинцам будет все сложнее поддерживать свою оборону", – пояснил он.

В то же время министр обороны Румынии Ливиу-Ионут Мостеану предполагает, что Москва может прибегать к таким методам запугивания, поскольку ее наступления в Украине не дали результатов. Поэтому РФ ищет "новые способы действовать, потому что не могут сделать даже одного шага вперед в Украине".

Авторы материала отмечают, сейчас провокации России, кажется, направлены именно против стран, которые помогают Украине больше всего. К примеру, Дания будет первой страной НАТО, где будет производиться украинское оружие. Аэропорт Жешув в Польше давно является главным хабом для доставки военной помощи в Украину.

