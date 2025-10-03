logo

BTC/USD

120135

ETH/USD

4497.22

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин на это и рассчитывал: как Россия начала подрывать европейскую поддержку Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин на это и рассчитывал: как Россия начала подрывать европейскую поддержку Украины

The Economist рассказал о связи между войной в Украине и провокациями в Европе

3 октября 2025, 07:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На фоне растущих российских провокаций в Европе члены НАТО усиливают оборону. После инцидента с самолетами РФ в Эстонии польские десантники высадились на Готланд – шведский остров в Балтийском море. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Economist".

Путин на это и рассчитывал: как Россия начала подрывать европейскую поддержку Украины

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Журналисты обращают внимание, что Швеция переносит на остров наземные средства противовоздушной обороны и повышает боеготовность своих воздушных сил. В свою очередь, Великобритания, Франция, Германия и Швеция отправили оборудование для борьбы с дронами в Данию, где в последние дни были замечены неизвестные БПЛА. К тому же, ЕС ускорил разработку так называемой "стены дронов".

Авторы публикации считают, что это может быть именно тем, чего хотел российский диктатор Владимир Путин. Бывший российский дипломат Борис Бондарев, который ушел в отставку в знак протеста против вторжения в Украину, говорит, что Путин может надеяться, что это частично отвлечет внимание НАТО от поддержки Украины.

"Чем больше европейцы будут чувствовать угрозу для себя, тем больше ресурсов им понадобится для собственного перевооружения, и тем меньше ресурсов будет доступно для Украины. В результате военный потенциал Киева ослабнет, и украинцам будет все сложнее поддерживать свою оборону", – пояснил он.

В то же время министр обороны Румынии Ливиу-Ионут Мостеану предполагает, что Москва может прибегать к таким методам запугивания, поскольку ее наступления в Украине не дали результатов. Поэтому РФ ищет "новые способы действовать, потому что не могут сделать даже одного шага вперед в Украине".

Авторы материала отмечают, сейчас провокации России, кажется, направлены именно против стран, которые помогают Украине больше всего. К примеру, Дания будет первой страной НАТО, где будет производиться украинское оружие. Аэропорт Жешув в Польше давно является главным хабом для доставки военной помощи в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры о поставках от США Украине оружия заморожены: какая причина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.economist.com/briefing/2025/10/02/why-russias-micro-aggressions-against-europe-are-proliferating
Теги:

Новости

Все новости