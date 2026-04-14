Путін може раптово припинити війну в Україні: у США назвали несподіваний сценарій

Колишній спецпредставник США з питань України у 2017–2019 роках Курт Волкер у коментарі для "Новини.LIVE" висловив думку, що подальший перебіг війни Росії проти України значною мірою залежить від зовнішньоекономічних чинників, зокрема ситуації на енергетичних ринках та глобальних конфліктах.

За його словами, потенційне завершення протистояння з Іраном і падіння цін на нафту можуть суттєво вплинути на позицію Кремля. У такому разі, як припускає Волкер, російське керівництво може знову повернутися до питання припинення бойових дій в Україні, оскільки економічна вигода від продовження війни зменшиться.

Експосадовець наголосив, що мир теоретично можливий у будь-який момент, однак ключове рішення залежить виключно від політичної волі Володимира Путіна. Водночас він не вважає, що найближчим часом Кремль піде на такий крок, адже нинішня ситуація все ще дає Росії певні переваги.

Волкер також зазначив, що російське керівництво уважно спостерігає за розвитком подій на Близькому Сході, коливанням цін на нафту та позицією Сполучених Штатів. На його думку, нинішня стратегія Москви полягає у затягуванні часу до появи більш вигідних умов.

Водночас він виключив імовірність прямої участі Росії у нових конфліктах у регіоні. Причиною цього є виснаження ресурсів через тривалу війну проти України, що, за словами Волкера, добре усвідомлюють як російські еліти, так і, ймовірно, сам Путін.

Після завершення бойових дій, підкреслив він, Росії доведеться пройти складний період відновлення — економічного, військового та політичного. Водночас перехід до мирного стану також створить для Кремля низку внутрішніх проблем, зокрема демобілізацію великої кількості військових і перебудову економіки, орієнтованої на війну.

Саме тому, на думку Волкера, Путін опинився у складній ситуації вибору між продовженням війни та її завершенням, однак у будь-якому разі стратегія Кремля наразі зводиться до очікування більш сприятливого моменту.

Портал "Коментарі" вже писав, що чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, чия політична сила зазнала поразки на парламентських виборах 12 квітня, заявив, що партія "Фідес" продемонструвала гідний результат. Він звернувся до своїх прихильників із закликом об’єднатися, "перезавантажитися" та продовжити політичну боротьбу в інтересах угорського суспільства.