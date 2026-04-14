Путин может внезапно прекратить войну на Украине: в США назвали неожиданный сценарий

Бывший спецпредставитель США по Украине в 2017–2019 годах Курт Волкер в комментарии для "Новости.LIVE" выразил мнение, что дальнейшее течение войны России против Украины в значительной степени зависит от внешнеэкономических факторов, в частности ситуации на энергетических рынках и глобальных конфликтах.

По его словам, потенциальное завершение противостояния с Ираном и падение цен на нефть могут оказать существенное влияние на позицию Кремля. В таком случае, как предполагает Волкер, российское руководство может снова вернуться к вопросу о прекращении боевых действий в Украине, поскольку экономическая выгода от продолжения войны уменьшится.

Экс-чиновник подчеркнул, что мир теоретически возможен в любой момент, однако ключевое решение зависит исключительно от политической воли Владимира Путина. В то же время, он не считает, что в ближайшее время Кремль пойдет на такой шаг, ведь нынешняя ситуация все еще дает России определенные преимущества.

Уолкер также отметил, что российское руководство внимательно наблюдает за развитием событий на Ближнем Востоке, колебанием цен на нефть и позицией Соединенных Штатов. По его мнению, нынешняя стратегия Москвы состоит в затягивании времени до появления более выгодных условий.

В то же время, он исключил вероятность прямого участия России в новых конфликтах в регионе. Причиной этого является истощение ресурсов из-за длительной войны против Украины, что, по словам Волкера, хорошо осознают как российские элиты, так и, вероятно, сам Путин.

После завершения боевых действий, подчеркнул он, России придется пройти сложный период восстановления – экономического, военного и политического. В то же время переход к мирному положению также создаст для Кремля ряд внутренних проблем, в частности, демобилизацию большого количества военных и перестройку экономики, ориентированной на войну.

Именно поэтому, по мнению Волкера, Путин оказался в сложной ситуации выбора между продолжением войны и ее завершением, однако в любом случае стратегия Кремля сводится к ожиданию более благоприятного момента.

