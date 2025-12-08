Путін маніакально переконаний у програші України, попри мізерні здобутки своїх вояків: несподівана причина

Минулого тижня кремлівський правитель Володимир Путін, одягнувши військову форму, прибув до одного з російських командних пунктів, де йому представили чергові “переможні” звіти. Серед них — повідомлення про нібито взяття під контроль Куп’янська та більшої частини Покровська. Подібні заяви повністю розходяться з інформацією, яку можна перевірити у відкритих джерелах, однак ідеально вписуються в пропагандистську картинку Кремля про те, що Росія нібито тримає “стратегічну ініціативу”. Про це пише The Washington Post.

Фото: з відкритих джерел

Цих сумнівних “успіхів” виявилося достатньо, щоб переконати Путіна: війна розгортається відповідно до його планів. Саме таку впевненість він намагається демонструвати не лише своїй внутрішній аудиторії, але й міжнародним партнерам — включно з Дональдом Трампом, який також озвучує близькі до кремлівських меседжі.

Під час виступу на форумі “Валдай” російський диктатор повторив тезу про те, що армія РФ “утримує стратегічну перевагу”. А Трамп у п’ятницю висловив думку, що Україна нібито може в найкоротші строки втратити залишки Донбасу — наратив, який напряму перегукується з російською риторикою.

Проте західні військові експерти не бачать жодних доказів підготовки Росією масштабного наступу, здатного прорвати українську оборону. Єдине, що виглядає реальним — подальше виснаження сил обох армій, якщо не з’являться серйозні дипломатичні ініціативи.

Путін тим часом озвучив свої умови припинення бойових дій: різке зменшення чисельності українських військ та передача Росії територій, які вона навіть не контролює. Ці пункти лягли в основу попереднього варіанта мирного плану, але після останнього раунду переговорів між Вашингтоном і Києвом документ суттєво змінили, зробивши його значно менш вигідним для Москви.

Аналітики вважають, що Путін готовий затягувати війну, попри втрати й економічний тиск, адже бачить у ній шанс не лише захопити нові землі, а й переглянути підсумки холодної війни, намагаючись повернути Росії статус великої сили з власною “сферою впливу”.

Як вже писали "Коментарі", 4 грудня американський президент Дональд Трамп оприлюднив оновлену національну стратегію безпеки США. На думку експертів, документ демонструє слабку та непослідовну лінію Вашингтона, що нібито прагне налагодити взаємини з Росією, і саме тому його практична реалізація виглядає майже неможливою.