На прошлой неделе кремлевский правитель Владимир Путин, надев военную форму, прибыл в один из российских командных пунктов, где ему представили очередные победные отчеты. Среди них — сообщение о якобы взятии под контроль Купянска и большей части Покровска. Подобные заявления полностью расходятся с информацией, которую можно проверить в открытых источниках, однако идеально вписываются в пропагандистскую картинку Кремля о том, что Россия якобы держит "стратегическую инициативу". Об этом пишет The Washington Post.

Фото: из открытых источников

Этих сомнительных успехов оказалось достаточно, чтобы убедить Путина: война разворачивается в соответствии с его планами. Именно такую уверенность он пытается демонстрировать не только своей внутренней аудитории, но и международным партнерам, включая Дональда Трампа, который также озвучивает близкие к кремлевским месседжи.

Во время выступления на форуме Валдай российский диктатор повторил тезис о том, что армия РФ удерживает стратегическое преимущество. А Трамп в пятницу высказал мнение, что Украина якобы может в кратчайшие сроки потерять остатки Донбасса — нарратив, напрямую перекликающийся с российской риторикой.

Тем не менее, западные военные эксперты не видят никаких доказательств подготовки Россией масштабного наступления, способного прорвать украинскую оборону. Единственное, что выглядит реальным – дальнейшее истощение сил обеих армий, если не появятся серьезные дипломатические инициативы.

В то же время Путин озвучил свои условия прекращения боевых действий: резкое уменьшение численности украинских войск и передача России территорий, которые она даже не контролирует. Эти пункты легли в основу предыдущего варианта мирного плана, но после последнего раунда переговоров между Вашингтоном и Киевом документ существенно изменили, сделав его гораздо менее выгодным для Москвы.

Аналитики считают, что Путин готов затягивать войну, несмотря на потери и экономическое давление, поскольку видит в ней шанс не только захватить новые земли, но и пересмотреть итоги холодной войны, пытаясь вернуть России статус большой силы с собственной "сферой влияния".

Как уже писали "Комментарии", 4 декабря американский президент Дональд Трамп обнародовал обновленную национальную стратегию безопасности США. По мнению экспертов, документ демонстрирует слабую и непоследовательную линию Вашингтона, которая якобы стремится наладить взаимоотношения с Россией, и поэтому его практическая реализация выглядит почти невозможной.