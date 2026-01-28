Легендарний чеський воротар Домінік Гашек закликав західні країни посилити підтримку України на фоні масових актів терору з боку Росії. Олімпійський чемпіон Нагано-98 емоційно відреагував на трагедію на Харківщині, де внаслідок обстрілу пасажирського потягу загинули троє людей.

Фото: з відкритих джерел

Про свою позицію Гашек повідомив у соціальній мережі Х (раніше Twitter), закликаючи міжнародну спільноту до рішучих дій. Дворазовий володар Кубку Стенлі також критично висловився щодо прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша, який виступає проти активної підтримки України у її боротьбі проти російської агресії.

"Росія поводиться як терористична держава. Ще один жахливий напад спрямований на мирних людей. Винні, включно з Путіним, мають понести покарання. Світові демократії слід значно посилити допомогу Україні", – написав Гашек.

Він також запитав, чи засудить Бабіш цей злочин і чи для нього важливіше політичні ігри, ніж життя мирних людей. Легенда хокею назвав атаки РФ на пасажирські поїзди "черговим терактом", наголосивши на числі жертв та постраждалих.

Домінік Гашек неодноразово відвідував Україну, щоб особисто поспілкуватися з громадянами та висловити підтримку. Під час поїздки до Києва та Харкова влітку 2023 року він записав відеозвернення, в якому закликав українців протистояти окупантам і "гнати російське зло". Гашек також заявив, що російські спортсмени не повинні брати участь у міжнародних змаганнях, поки РФ не покине Україну та Путін не постане перед судом. Крім того, він вимагав від Росії виплати репарацій за завдану шкоду.

Як вже писали "Коментарі", правління Володимира Путіна, який у 73 роки є найдовше діючим керівником Росії з часів Сталіна, найімовірніше завершиться не через переворот або масові протести, а природним шляхом — його смертю при владі.