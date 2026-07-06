Путін має конкретний дедлайн, до якого не сяде за стіл переговорів

Росія не демонструє готовності до компромісів щодо припинення війни проти України і продовжує робити ставку на затягування переговорного процесу. Такого висновку дійшла газета Financial Times з посиланням на джерела, знайомі із закритими дипломатичними контактами між Москвою, Києвом та Вашингтоном.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, російські представники у розмовах з американською стороною продовжують наполягати, що подальше просування переговорів можливе лише у випадку, якщо США переконають Україну погодитися на масштабні територіальні та політичні поступки.

Джерело FT, яке брало участь у неофіційних консультаціях, заявило, що в Кремлі, як і раніше, розраховують на сприятливий для себе сценарій і переконані, що Вашингтон згодом чинитиме необхідний тиск на Київ. При цьому Москва не пропонує жодних зустрічних компромісів та незмінно повторює свої початкові вимоги.

Співрозмовники видання зазначають, що така позиція фактично позбавляє переговорний процес реального змісту. За словами одного із джерел, російська сторона не демонструє навіть натяку на готовність переглянути свої максималістські цілі.

Українські чиновники, які брали участь у мирних консультаціях, також вважають, що тристоронній формат переговорів за посередництва США навряд чи відновиться до кінця цього літа.

Водночас одне з московських джерел FT припустило, що повноцінні переговори можуть не розпочатися як мінімум до лютого 2027 року. На його думку, причиною залишається незмінна стратегія Кремля, заснована на прагненні досягти максимальних політичних та військових результатів.

Видання наголошує, що останні українські операції не змусили Володимира Путіна змінити свою позицію. Навпаки, російський лідер продовжує стверджувати, що Москва зберігає ініціативу на фронті і розраховує домогтися виконання всіх поставлених цілей.

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