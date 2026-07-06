У Путина есть конкретный дедлайн, к которому не сядет за стол переговоров

Россия не демонстрирует готовности к компромиссам в вопросе прекращения войны против Украины и продолжает делать ставку на затягивание переговорного процесса. К такому выводу пришла газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с закрытыми дипломатическими контактами между Москвой, Киевом и Вашингтоном.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным издания, российские представители в разговорах с американской стороной продолжают настаивать, что дальнейшее продвижение переговоров возможно лишь в случае, если США убедят Украину согласиться на масштабные территориальные и политические уступки.

Источник FT, принимавший участие в неофициальных консультациях, заявил, что в Кремле по-прежнему рассчитывают на благоприятный для себя сценарий и убеждены, что Вашингтон со временем окажет необходимое давление на Киев. При этом Москва не предлагает никаких встречных компромиссов и неизменно повторяет свои первоначальные требования.

Собеседники издания отмечают, что такая позиция фактически лишает переговорный процесс реального содержания. По словам одного из источников, российская сторона не демонстрирует даже намека на готовность пересмотреть свои максималистские цели.

Украинские чиновники, участвовавшие в мирных консультациях, также считают, что трехсторонний формат переговоров при посредничестве США вряд ли возобновится до конца нынешнего лета.

В то же время один из московских источников FT предположил, что полноценные переговоры могут не начаться как минимум до февраля 2027 года. По его мнению, причиной остается неизменная стратегия Кремля, основанная на стремлении добиться максимальных политических и военных результатов.

Издание подчеркивает, что последние украинские операции не заставили Владимира Путина изменить свою позицию. Напротив, российский лидер продолжает утверждать, что Москва сохраняет инициативу на фронте и рассчитывает добиться выполнения всех поставленных ранее целей.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские ракеты накрыли многоэтажки в Киеве: количество погибших растет.



