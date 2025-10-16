Путін лише тоді піде на перемовини: названо неочікуваний сценарій

Сьогодні США посилюють тиск на Москву, але прості заклики та інформаційні санкції навряд чи змушують Путіна змінити курс. На думку політолога Петра Олещука, переконливим сигналом для Кремля може стати лише реальна військова загроза — зокрема удари ракет Tomahawk по російській території, бажано поближче до резиденцій влади.

Фото: з відкритих джерел

Олещук пояснює: поки напад на Росію обмежується словами та заявами про постачання озброєнь, це для Кремля залишається радше фоновим шумом. Великі втрати особового складу Москва ігнорує, а публічні попередження — не аргумент. Лише відчутна загроза власній безпеці, на його думку, може примусити Путіна переглянути політику в Україні.

Експерт також звернув увагу на інші інструменти тиску — наприклад, торгові санкції щодо партнерів Росії. Заяви про обмеження імпорту російської нафти Індією чи підвищені мита для Китаю мають логіку, бо ці країни забезпечують значну частину доходів Москви. Проте ефективність таких заходів залежить від їх реального виконання: без конкретних доказів і дій це залишиться лише риторикою.

За словами Олещука, адміністрації потрібні не чергові заяви, а дієві кроки — факти, які показуватимуть серйозність намірів Заходу. Саме тоді, коли Кремль відчує реальні втрати чи ризики для еліти, зросте і шанс на зміну його поведінки, вважає політолог.

