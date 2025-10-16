Путин только тогда пойдет на переговоры: назван неожиданный сценарий

Сегодня США ужесточают давление на Москву, но простые призывы и информационные санкции вряд ли заставляют Путина изменить курс. По мнению политолога Петра Олещука, убедительным сигналом для Кремля может стать лишь реальная военная угроза — в частности, удары ракет Tomahawk по российской территории, желательно поближе к резиденциям власти.

Фото: из открытых источников

Олещук объясняет: пока нападение на Россию ограничивается словами и заявлениями о поставках вооружений, это для Кремля остается скорее фоновым шумом. Большие потери личного состава Москва игнорирует, а публичные предупреждения не аргумент. Лишь ощутимая угроза собственной безопасности, по его мнению, может заставить Путина пересмотреть политику в Украине.

Эксперт также обратил внимание на другие инструменты давления, например, торговые санкции в отношении партнеров России. Заявления об ограничении импорта российской нефти по Индии или повышенные пошлины для Китая имеют логику, так как эти страны обеспечивают значительную часть доходов Москвы. Однако эффективность таких мер зависит от их реального выполнения: без конкретных доказательств и действий это останется только риторикой.

По словам Олещука, администрации нужны не очередные заявления, а действенные шаги — факты, которые будут показывать серьезность намерений Запада. Именно тогда, когда Кремль ощутит реальные потери или риски для элиты, увеличится и шанс на изменение его поведения, считает политолог.

