Путін легалізує фейки: на підсумковій пресконференції диктатор розповів вигадку про «розстріляних бабусь» і звинуватив ЗСУ

Під час підсумкової прямої лінії та великої пресконференції за результатами 2025 року президент РФ Володимир Путін публічно озвучив чергову непідтверджену історію про нібито злочини Збройних сил України проти цивільних.

Путін знову поширив фейк про «звірства ЗСУ» на публіці

Цього разу кремлівський диктатор заявив, що якийсь неназваний "СВОшник" (учасник так званої "спеціальної воєнної операції"), коли був у Кремлі, розповів йому про "бабусь, розстріляних ЗСУ". За словами Путіна, саме після побаченого у цього військового "чесалися руки йти воювати далі".

Жодних доказів, імен, місця чи часу події Путін не навів. Російські державні медіа також не представили жодних підтверджень цієї заяви.

Стара пропаганда — нові "герої"

Україна неодноразово фіксувала використання Росією однакових інформаційних шаблонів. Раніше Кремль роками експлуатував вигаданий образ "мальчиків у трусиках", тепер — перейшов до риторики про "бабусь у трусиках", як обурюються в коментарях українці, не змінюючи суті: бездоказові емоційні історії, покликані виправдати агресію.

Таким чином Путін свідомо підтримує та ретранслює фейки, формуючи у внутрішньої російської аудиторії образ ЗСУ як "злочинців", попри те, що саме українська армія захищає цивільне населення від російських обстрілів і окупації.

Що ще заявив Путін на пресконференції

Окрім фейкових звинувачень на адресу України, Путін під час виступу зробив низку заяв:

Росія нібито готова до миру, але лише на умовах, які Кремль називає "гарантіями безпеки", фактично повторюючи ультиматуми 2024 року.

Заяви Заходу про можливу війну РФ з Європою він назвав "чушшю".

Звинуватив ЄС у "крадіжці" заморожених російських активів.

Повідомив про зростання ВВП РФ на 1% та інфляцію на рівні 5,7–5,8%.

Заявив про необхідність підвищення народжуваності та зробив акцент на "стані душі", а не на добробуті сімей.

Жодного разу при цьому Путін не згадав про відповідальність Росії за війну, масові жертви серед цивільних в Україні чи задокументовані міжнародними організаціями воєнні злочини російської армії.

Українська позиція

Україна і світова спільнота добре розуміють, що подібні заяви Кремля є елементом інформаційної війни, спрямованої на виправдання затяжної агресії. Усі злочини, які скоює Росія на українській території, задокументовані й розслідуються міжнародними інституціями.

Заяви про "бабусь, розстріляних ЗСУ" — черговий приклад того, як російська влада на найвищому рівні узаконює дезінформацію, перетворюючи фейки на державну політику.

