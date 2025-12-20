logo_ukra

BTC/USD

88306

ETH/USD

2976.75

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін легалізує фейки: на підсумковій пресконференції диктатор розповів вигадку про «розстріляних бабусь» і звинуватив ЗСУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін легалізує фейки: на підсумковій пресконференції диктатор розповів вигадку про «розстріляних бабусь» і звинуватив ЗСУ

Кремль знову вдався до старої тактики — без жодних доказів російський лідер повторив пропагандистський міф, щоб демонизувати українських військових і виправдати війну.

20 грудня 2025, 13:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Під час підсумкової прямої лінії та великої пресконференції за результатами 2025 року президент РФ Володимир Путін публічно озвучив чергову непідтверджену історію про нібито злочини Збройних сил України проти цивільних.

Путін легалізує фейки: на підсумковій пресконференції диктатор розповів вигадку про «розстріляних бабусь» і звинуватив ЗСУ

Путін знову поширив фейк про «звірства ЗСУ» на публіці

Цього разу кремлівський диктатор заявив, що якийсь неназваний "СВОшник" (учасник так званої "спеціальної воєнної операції"), коли був у Кремлі, розповів йому про "бабусь, розстріляних ЗСУ". За словами Путіна, саме після побаченого у цього військового "чесалися руки йти воювати далі".

Жодних доказів, імен, місця чи часу події Путін не навів. Російські державні медіа також не представили жодних підтверджень цієї заяви.

Стара пропаганда — нові "герої"

Україна неодноразово фіксувала використання Росією однакових інформаційних шаблонів. Раніше Кремль роками експлуатував вигаданий образ "мальчиків у трусиках", тепер — перейшов до риторики про "бабусь у трусиках", як обурюються в коментарях українці, не змінюючи суті: бездоказові емоційні історії, покликані виправдати агресію.

Таким чином Путін свідомо підтримує та ретранслює фейки, формуючи у внутрішньої російської аудиторії образ ЗСУ як "злочинців", попри те, що саме українська армія захищає цивільне населення від російських обстрілів і окупації.

Що ще заявив Путін на пресконференції

Окрім фейкових звинувачень на адресу України, Путін під час виступу зробив низку заяв:

  • Росія нібито готова до миру, але лише на умовах, які Кремль називає "гарантіями безпеки", фактично повторюючи ультиматуми 2024 року.

  • Заяви Заходу про можливу війну РФ з Європою він назвав "чушшю".

  • Звинуватив ЄС у "крадіжці" заморожених російських активів.

  • Повідомив про зростання ВВП РФ на 1% та інфляцію на рівні 5,7–5,8%.

  • Заявив про необхідність підвищення народжуваності та зробив акцент на "стані душі", а не на добробуті сімей.

Жодного разу при цьому Путін не згадав про відповідальність Росії за війну, масові жертви серед цивільних в Україні чи задокументовані міжнародними організаціями воєнні злочини російської армії.

Українська позиція

Україна і світова спільнота добре розуміють, що подібні заяви Кремля є елементом інформаційної війни, спрямованої на виправдання затяжної агресії. Усі злочини, які скоює Росія на українській території, задокументовані й розслідуються міжнародними інституціями.

Заяви про "бабусь, розстріляних ЗСУ" — черговий приклад того, як російська влада на найвищому рівні узаконює дезінформацію, перетворюючи фейки на державну політику.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, за яких умов Путін готовий припинити удари по Україні під час виборів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини