Путин легализует фейки: на итоговой пресс-конференции диктатор рассказал выдумку о «расстрелянных бабушках» и обвинил ВСУ

Проніна Анна
Во время итоговой прямой линии и большой пресс-конференции по результатам 2025 года президент РФ Владимир Путин публично озвучил очередную неподтвержденную историю о якобы преступлениях Вооруженных сил Украины против гражданских.
Путин снова распространил фейк о «зверствах ВСУ» на публике
В этот раз кремлевский диктатор заявил, что некий неназванный "СВОшник" (участник так называемой "специальной военной операции"), когда был в Кремле, рассказал ему о "бабушках, расстрелянных ВСУ". По словам Путина, именно после увиденного у этого военного "чесались руки идти воевать дальше".
Никаких доказательств, имен, места или времени события Путин не привел. Российские государственные медиа также не предоставили никаких подтверждений этого заявления.
Украина не раз фиксировала использование Россией одинаковых информационных шаблонов. Ранее Кремль годами эксплуатировал вымышленный образ "мальчиков в трусиках", теперь перешел к риторике о "бабушках в трусиках" , как возмущаются в комментариях украинцы, не меняя сути: бездоказательные эмоциональные истории, призванные оправдать агрессию.
Таким образом, Путин сознательно поддерживает и ретранслирует фейки , формируя во внутренней российской аудитории образ ВСУ как "преступников", несмотря на то, что именно украинская армия защищает гражданское население от российских обстрелов и оккупации.
Кроме фейковых обвинений в адрес Украины, Путин во время выступления сделал ряд заявлений:
Россия вроде бы готова к миру, но только на условиях, которые Кремль называет "гарантиями безопасности", фактически повторяя ультиматумы 2024 года.
Заявления Запада о возможной войне РФ с Европой он назвал "чушью".
Обвинил ЕС в "хищении" замороженных российских активов.
Сообщил о росте ВВП РФ на 1% и инфляции на уровне 5,7–5,8%.
Заявил о необходимости повышения рождаемости, призвал к детским бракам, и сделал акцент на "состоянии души", а не на благосостоянии семей.
Ни разу при этом Путин не упомянул об ответственности России за войну, массовых жертвах среди гражданских в Украине или задокументированных международными организациями военных преступлений российской армии.
Украина и мировое сообщество хорошо понимают, что подобные заявления Кремля являются элементом информационной войны , направленной на оправдание затяжной агрессии. Все преступления, совершенные Россией на украинской территории, задокументированы и расследуются международными институтами.
Заявления о "бабушках, расстрелянных ВСУ" — очередной пример того, как российские власти на самом высоком уровне узаконивают дезинформацию , превращая фейки в государственную политику.
Напомним, портал "Комментарии" писал, при каких условиях Путин готов прекратить удары по Украине во время выборов.