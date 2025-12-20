Путин легализует фейки: на итоговой пресс-конференции диктатор рассказал выдумку о «расстрелянных бабушках» и обвинил ВСУ

Во время итоговой прямой линии и большой пресс-конференции по результатам 2025 года президент РФ Владимир Путин публично озвучил очередную неподтвержденную историю о якобы преступлениях Вооруженных сил Украины против гражданских.

Путин снова распространил фейк о «зверствах ВСУ» на публике

В этот раз кремлевский диктатор заявил, что некий неназванный "СВОшник" (участник так называемой "специальной военной операции"), когда был в Кремле, рассказал ему о "бабушках, расстрелянных ВСУ". По словам Путина, именно после увиденного у этого военного "чесались руки идти воевать дальше".

Никаких доказательств, имен, места или времени события Путин не привел. Российские государственные медиа также не предоставили никаких подтверждений этого заявления.

Старая пропаганда – новые "герои"

Украина не раз фиксировала использование Россией одинаковых информационных шаблонов. Ранее Кремль годами эксплуатировал вымышленный образ "мальчиков в трусиках", теперь перешел к риторике о "бабушках в трусиках" , как возмущаются в комментариях украинцы, не меняя сути: бездоказательные эмоциональные истории, призванные оправдать агрессию.

Таким образом, Путин сознательно поддерживает и ретранслирует фейки , формируя во внутренней российской аудитории образ ВСУ как "преступников", несмотря на то, что именно украинская армия защищает гражданское население от российских обстрелов и оккупации.

Что еще заявил Путин на пресс-конференции

Кроме фейковых обвинений в адрес Украины, Путин во время выступления сделал ряд заявлений:

Россия вроде бы готова к миру, но только на условиях, которые Кремль называет "гарантиями безопасности", фактически повторяя ультиматумы 2024 года.

Заявления Запада о возможной войне РФ с Европой он назвал "чушью".

Обвинил ЕС в "хищении" замороженных российских активов.

Сообщил о росте ВВП РФ на 1% и инфляции на уровне 5,7–5,8%.

Заявил о необходимости повышения рождаемости, призвал к детским бракам, и сделал акцент на "состоянии души", а не на благосостоянии семей.

Ни разу при этом Путин не упомянул об ответственности России за войну, массовых жертвах среди гражданских в Украине или задокументированных международными организациями военных преступлений российской армии.

Украинская позиция

Украина и мировое сообщество хорошо понимают, что подобные заявления Кремля являются элементом информационной войны , направленной на оправдание затяжной агрессии. Все преступления, совершенные Россией на украинской территории, задокументированы и расследуются международными институтами.

Заявления о "бабушках, расстрелянных ВСУ" — очередной пример того, как российские власти на самом высоком уровне узаконивают дезинформацию , превращая фейки в государственную политику.

