Путін категорично відмовився підтримувати Лукашенка: політолог здивував наслідками для війни

На тлі повномасштабної війни Росії проти України та зростання уваги до безпекової ситуації у Східній Європі дедалі важливішим стає білоруський напрямок. Політолог Вадим Денисенко проаналізував позицію Кремля щодо Білорусі та пояснив, чому Москва наразі не готова відкрито втручатися для захисту режиму Олександра Лукашенка.

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За словами експерта, приводом для дискусії стала заява речника Кремля Дмитра Пєскова про те, що керівництво Білорусі нібито здатне самостійно гарантувати суверенітет країни. На думку Денисенка, такі сигнали свідчать про небажання або нездатність Росії відкривати новий напрямок протистояння.

Політолог зазначає, що Кремль нині зосереджений на війні проти України та не має достатніх ресурсів для масштабної підтримки Мінська. За його оцінкою, Росії бракує як військових сил, так і кадрового потенціалу для створення додаткового фронту чи суттєвого посилення присутності на території Білорусі.

Водночас офіційний Мінськ останнім часом демонструє прагнення уникнути ескалації. Денисенко звертає увагу на парадоксальну ситуацію: Лукашенко, ймовірно, більше остерігається появи великого російського військового контингенту, ніж загроз з боку України. Причина полягає в тому, що значна присутність російських військ може остаточно позбавити Білорусь залишків самостійності у зовнішній політиці та поставити під сумнів її багатовекторний курс.

Експерт також не виключає впливу Китаю на позицію білоруського керівництва. На його думку, Пекін може бути зацікавлений у збереженні відносної незалежності Мінська та виступати проти сценаріїв, які ще більше посилять контроль Москви над Білоруссю.

Окрему роль, за словами Денисенка, може відіграти міжнародний фактор. Білоруське питання здатне стати додатковим інструментом впливу європейських держав на президента США Дональда Трампа, який, за повідомленнями, шукає можливості для домовленостей із Лукашенком щодо калійних добрив. У такому разі Мінськ може опинитися в центрі складної дипломатичної гри за участю Росії, США, Європейського Союзу та Китаю.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп вважає, що досягти реального прогресу в переговорах із Росією можна лише за умови посилення військового тиску на Кремль. На його переконання, саме успішні дії українських військових на полі бою здатні змусити Москву серйозно розглядати можливість дипломатичного врегулювання конфлікту. Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела в українських владних структурах, таку позицію американський лідер висловив під час обговорення ситуації навколо війни та перспектив мирного процесу.