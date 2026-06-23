Путин категорически отказался поддерживать Лукашенко: политолог удивил последствиями войны

На фоне полномасштабной войны России против Украины и роста внимания к ситуации в Восточной Европе все важнее становится белорусское направление. Политолог Вадим Денисенко проанализировал позицию Кремля по отношению к Беларуси и объяснил, почему Москва пока не готова открыто вмешиваться для защиты режима Александра Лукашенко.

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По словам эксперта, поводом для дискуссии стало заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что руководство Беларуси якобы способно самостоятельно гарантировать суверенитет страны. По мнению Денисенко, такие сигналы свидетельствуют о нежелании или неспособности России открывать новое направление противостояния.

Политолог отмечает, что Кремль сосредоточен на войне против Украины и не имеет достаточных ресурсов для масштабной поддержки Минска. По его оценке, России не хватает как военных сил, так и кадрового потенциала для создания дополнительного фронта или существенного усиления присутствия на территории Беларуси.

В то же время, официальный Минск в последнее время демонстрирует стремление избежать эскалации. Денисенко обращает внимание на парадоксальную ситуацию: Лукашенко, по всей вероятности, больше опасается появления крупного российского военного контингента, чем угроз со стороны Украины. Причина в том, что значительное присутствие российских войск может окончательно лишить Беларусь остатков самостоятельности во внешней политике и подвергнуть сомнению ее многовекторный курс.

Эксперт не исключает влияния Китая на позицию белорусского руководства. По его мнению, Пекин может быть заинтересован в сохранении относительной независимости Минска и выступать против сценариев, еще больше усиливших контроль Москвы над Беларусью.

Отдельную роль, по словам Денисенко, может сыграть международный фактор. Белорусский вопрос способен стать дополнительным инструментом влияния европейских государств на президента США Дональда Трампа, который, по сообщениям, ищет возможности для договоренностей с Лукашенко по поводу калийных удобрений. В этом случае Минск может оказаться в центре сложной дипломатической игры с участием России, США, Европейского Союза и Китая.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп считает, что достичь реального прогресса в переговорах с Россией можно лишь при условии усиления военного давления на Кремль. По его убеждению, именно успешные действия украинских военных на поле боя способны вынудить Москву серьезно рассматривать возможность дипломатического урегулирования конфликта. Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинских властных структурах, такую позицию американский лидер высказал в ходе обсуждения ситуации вокруг войны и перспектив мирного процесса.