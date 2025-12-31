logo_ukra

Путін категорично не погоджується на мир в Україні: ця несподівана причина вражає
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін категорично не погоджується на мир в Україні: ця несподівана причина вражає

Військовий експерт Олег Жданов висловив переконання, що найближчим часом на полі бою та щодо обстрілів нічого нового не передбачається

31 грудня 2025, 11:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російський диктатор  Володимир Путін наразі не прагне завершення війни в Україні, і причини цього доволі зрозумілі, вважає військовий експерт Олег Жданов.

Путін категорично не погоджується на мир в Україні: ця несподівана причина вражає

Фото: з відкритих джерел

Він пояснив, що найближчим часом не варто очікувати значних змін ані на фронті, ані в ситуації з обстрілами.

"Путін переконаний, що російські війська просуваються по всіх напрямках, йому про це доповідають, і ми це бачимо на ефірах федеральних телеканалів Російської Федерації… Путін заявив, що навіщо зупинятися зараз, якщо до кінця весни можна все „звільнити“ — тобто повністю захопити Донецьку та Луганську області", — зазначив Жданов. 

Експерт підкреслив, що в нинішніх умовах для Путіна практично неможливо припинити бойові дії.

"Ви ж розумієте, який складний механізм потрібен для припинення вогню. Щоб наказ дійшов до окремого бійця в окопі, і він його виконав, а не відкрив вогонь і не спровокував стрілянину. У цьому сенсі Путіну наразі неможливо зупинитися", — пояснив Жданов.  

За його словами, керівництво РФ настільки втягнуте у війну, що відмовитися від активних дій на фронті зараз практично неможливо. Він порівнює це зі складним механізмом, де навіть одне неправильне рішення на низовому рівні може призвести до продовження конфлікту, незважаючи на бажання командування. 

Жданов додає, що така позиція Путіна пояснює відсутність спроб швидкого врегулювання та будь-яких нових ініціатив щодо перемир’я. Російський диктатор прагне повного контролю над західними регіонами України, і поки цей план залишається для нього актуальним, він не готовий до зупинки бойових дій.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський висловив думку, що війна з Росією може завершитися у 2026 році. Він підкреслив, що інакше в Росії можуть змушені вдатися до мобілізації, чого, за його словами, дуже не хоче Володимир Путін. Проте, на думку політолога Володимира Фесенка, такий розвиток подій навряд чи відбудеться на початку нового року.



