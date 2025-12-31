Почему Путину не нужен мир в Украине: озвучена достаточно неожиданная причина

Российский диктатор Владимир Путин пока не стремится к завершению войны в Украине, и причины этого достаточно понятны, считает военный эксперт Олег Жданов.

Фото: из открытых источников

Он пояснил, что в ближайшее время не следует ожидать значительных изменений ни на фронте, ни в ситуации с обстрелами.

"Путин убежден, что российские войска продвигаются по всем направлениям, ему об этом докладывают, и мы это видим на эфирах федеральных телеканалов Российской Федерации... Путин заявил, что зачем останавливаться сейчас, если до конца весны можно все "освободить" — то есть полностью захватить Донецкую и Луганскую области", — отметил Жданов.

Эксперт подчеркнул, что в нынешних условиях для Путина практически невозможно прекратить боевые действия.

"Вы же понимаете, какой сложный механизм нужен для прекращения огня. Чтобы приказ дошел до отдельного бойца в окопе, и он его выполнил, а не открыл огонь и не спровоцировал стрельбу. В этом смысле Путину невозможно остановиться", — пояснил Жданов.

По его словам, руководство РФ настолько вовлечено в войну, что отказаться от активных действий на фронте сейчас практически невозможно. Он сравнивает это со сложным механизмом, где даже одно неправильное решение на низовом уровне может привести к продолжению конфликта, несмотря на желание командования.

Жданов добавляет, что такая позиция Путина объясняет отсутствие попыток быстрого урегулирования и каких-либо новых инициатив по перемирию. Российский диктатор стремится к полному контролю над западными регионами Украины, и пока этот план остается для него актуальным, он не готов к остановке боевых действий.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что война с Россией может завершиться в 2026 году. Он подчеркнул, что иначе в России могут вынуждены пойти на мобилизацию, чего, по его словам, очень не хочет Владимир Путин. Однако, по мнению политолога Владимира Фесенко, такое развитие событий вряд ли произойдет в начале нового года.