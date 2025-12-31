Мир у 2026 році можливий, але є один критичний момент: озвучено несподіваний прогноз

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що війна з Росією може завершитися у 2026 році. Він підкреслив, що інакше в Росії можуть змушені вдатися до мобілізації, чого, за його словами, дуже не хоче Володимир Путін. Проте, на думку політолога Володимира Фесенка, такий розвиток подій навряд чи відбудеться на початку нового року.

Фото: з відкритих джерел

Фесенко радить звертати увагу на внутрішнє становище Росії.

"Погіршення ситуації у двох напрямках всередині країни-агресорки справді може створити передумови для миру", — зазначив експерт.

Політолог вважає, що у 2026 році ймовірність завершення війни зросте, але це не гарантує її закінчення. Він пояснює, що якщо бойові дії триватимуть, Україні доведеться звернути увагу на розширення мобілізації.

"Головний чинник впливу на обидві сторони – це виснаження ресурсів. Наша країна не зможе стабілізувати фронт без достатньої кількості військовослужбовців", — наголосив Фесенко.

Він підкреслив, що критичним фактором може стати фінансовий стан Росії.

"Якщо економічне становище Росії погіршуватиметься, а ціна на нафту падатиме, тоді виникне проблема. Це може стати передумовою для миру, адже Росія постане перед вибором — або реальні переговори, або мобілізація. Тому чинник, про який говорив Зеленський, може бути актуальним, але не відразу", — пояснив він.

Політолог також наголосив на важливості тиску на Кремль з боку партнерів України.

"Поки що від США таких кроків не видно. Перші пів року нового року будуть складними. Прогнози вказують, що "вікно можливостей" для мирної угоди може відкритися навесні, але лише за умови готовності Росії до компромісів. Поки цього не спостерігаємо", — підсумував Фесенко.

